Втеча іноземних корпорацій з РФ після її вторгнення до України коштувала їм понад $100 млрд, – ЗМІ

На тлі посилення західних санкцій та скорочення західної військової допомоги компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та муситимуть прийняти більші списання та збитки.

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Вихід корпорацій з Росії після її вторгнення на територію України у 2022 році коштувала іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів у вигляді втрачених доходів та списань, показав аналіз звітності компаній. Про це повідомляє Reuters.

Обсяг збитків збільшився на третину з часу останнього підрахунку в серпні минулого року. Це свідчить про те, яким є масштаб фінансового удару по корпоративному світу від нападу на Україну, а також вказує на раптову втрату західного досвіду в російській економіці. Експерти вважають, що на тлі посилення західних санкцій та скорочення західної військової допомоги компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та муситимуть прийняти більші списання та збитки.

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Москва вимагає знижок у розмірі щонайменше 50% при продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу з країни. РФ часто погоджується на номінальну плату в розмірі лише одного рубля.

У 2024 році було оголошено й щодо реалізації активів, що належать Shell, Polymetal International, HSBC та Яндекс НВ. Вартість була оголошена на загальну суму майже 10 млрд дол зі знижками до 90%. Минулого тижня представники компанії Danone заявили, що отримала дозволи регуляторних органів на реалізацію своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд дол.

Близько 1000 компаній вже вийшли з ринку РФ. Сотні компаній, серед яких й французький рітейлер Auchan і група компаній Benetton, досі працюють або призупинили бізнес там, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту.

Нагадаємо, 22 березня Естонія запропонувала передати усі російські заморожені активи на забезпечення оборони України. Керівник МЗС країни визнав, що країни Євросоюзу не зацікавлені у використанні цих коштів.