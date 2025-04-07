Алюміній для ракет і дронів РФ: Україна націоналізувала активи олігарха Дерипаски на $50 млн

В Україні націоналізували активи російського олігарха Олега Дерипаски, близького до президента Володимира Путіна. Ресурси призначалися для військових заводів у РФ, які виробляють ракети, дрони та радіолокаційні системи.

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Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

У спецслужбі зазначають, що за її матеріалами Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів глава компанії "Русал".

Йдеться про понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, виготовленого в Україні до початку повномасштабної війни. Ресурси належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Усе це зберігалося на складах Миколаївського глиноземного заводу, який належав Дерипасці. Продукцію використовували заводи олігарха в РФ для виплавки алюмінію, з якого виробляють комплектуючі для балістичних ракет, ударних дронів і радіолокаційних систем.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили схему і заблокували відправку цієї сировини. Слідчі СБУ заочно повідомили олігарху про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фінансування військової агресії РФ.

У СБУ нагадали, що Дерипаска близький до Путіна і є одним із головних спонсорів війни Росії з Україною.

Нагадаємо, колишнього працівника ФБР Чарльза Макгонігала визнали винним у змові на користь Москви. Він хотів допомогти Дерипасці уникнути американських санкцій.

Основні активи Дерипаски в Україні націоналізували ще в червні 2023 року. Його компанія "Русал" постачає військові заводи РФ алюмінієм.