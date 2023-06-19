Заводи російського олігарха Дерипаські перейшли до України, — рішення ВАКС

Постанова суду набула чинності з моменту проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути на користь держави основні активи російського олігарха Олега Дерипаскі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

При цьому Апеляційна палата ВАКС задовольнила скарги компанії "Самста Лімітед" (Samsta Limited) та двох підприємств Дерипаски — ПрАТ "Хустський кар'єр" та ПрАТ "Жежелівський кар'єр" — за рішенням від 16 лютого 2023 року, за якими 100% їх активів стягувалися України.

"На жаль, але рішення не зовсім відповідає тому, чого ми прагнули і за що боролися. Але ми продовжуємо працювати. І покараємо всіх, хто підтримує режим Путіна", — зазначила міністр економіки та голова міжвідомчої робочої групи із санкцій Юлія Свириденко.

За її словами, робоча група продовжує працювати над новими санкціями.

Хто такий Олег Дерипаска

Російський мільярдер, наближений до президента РФ Володимира Путіна. Він повністю або частково контролює компанії "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ груп". Дерипаска також володіє військово-промисловою компанією, яка контролює підприємства з виробництва броньованої техніки у Росії.

Раніше в Мін'юсті України подавали позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення з російського олігарха Олега Дерипаски активів на користь України. Причиною цього стала інформація про постачання компанією "Русал" оборонних підприємств РФ алюмінієвою продукцією.

Наприкінці січня стало відомо, що в Україні заарештували майно російського олігарха Олега Дерипаскі. За даними прокуратури, 2000 року його холдинг приватизував українське підприємство з виробництва металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Ще Фокус повідомляв, що восени 2022 року американський суд відмовив Олегу Дерипаску у клопотанні про нібито незаконність санкцій, введених проти нього у 2018 році за дії на користь високопосадовців РФ.