Заводы российского олигарха Дерипаски перешли Украине, — решение ВАКС

Постановление суда вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение взыскать в пользу государства основные активы российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

При этом Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобы компании "Самста Лимитед" (Samsta Limited) и двух предприятий Дерипаски — ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Жежеловский карьер" — по решению от 16 февраля 2023 года, по которым 100% их активов взимались в пользу Украины.

"Увы, но решение не совсем отвечает тому, к которому мы стремились и за которое боролись. Но мы продолжаем работать. И добьемся наказания всех, кто поддерживает режим Путина", — отметила министр экономики и глава межведомственной рабочей группы по санкциям Юлия Свириденко.

По ее словам, рабочая группа продолжает работать над новыми санкциями.

Кто такой Олег Дерипаска

Российский миллиардер, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину. Он полностью или частично контролирует компании "Русал", "Базовый элемент", "Эн+ групп". Дерипаска также владеет военно-промышленной компанией, которая контролирует предприятия по производству бронированной техники в России.

Ранее в Минюсте Украины подавали иск в Высший антикоррупционный суд по взысканию у российского олигарха Олега Дерипаски активов в доход Украины. Причиной тому стала информация о снабжении компанией "Русал" оборонных предприятий РФ алюминиевой продукцией.

В конце января стало известно, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Олега Дерипаски. По данным прокуратуры, в 2000 году его холдинг приватизировал украинское предприятие по производству металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Еще Фокус сообщал, что осенью 2022 года американский суд отказал Олегу Дерипаске в ходатайстве о якобы незаконности санкций, введенных против него в 2018 году за действия в интересах высокопоставленных чиновников РФ.