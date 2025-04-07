Алюминий для ракет и дронов РФ: Украина национализировала активы олигарха Дерипаски на $50 млн

В Украине национализировали активы российского олигарха Олега Дерипаски, близкого к президенту Владимиру Путину. Ресурсы предназначались для военных заводов в РФ, которые производят ракеты, дроны и радиолокационные системы.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В спецслужбе отмечают, что по ее материалам Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины продукции и сырья, которыми владел глава компании "Русал".

Речь идет о более чем 550 тысячах тонн бокситов и глинозема, изготовленного в Украине до начала полномасштабной войны. Ресурсы принадлежали ему через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Все это хранилось на складах Николаевского глиноземного завода, который принадлежал Дерипаске. Продукцию использовали заводы олигарха в РФ для выплавки алюминия, из которого производят комплектующие для баллистических ракет, ударных дронов и радиолокационных систем.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили схему и заблокировали отправку этого сырья. Следователи СБУ заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование военной агрессии РФ.

В СБУ напомнили, что Дерипаска близок к Путина и является одним из главных спонсоров войны России с Украиной.

Напомним, бывшего работника ФБР Чарльза Макгонигала признали виновным в заговоре в пользу Москвы. Он хотел помочь Дерипаске избежать американских санкций.

Основные активы Дерипаски в Украине национализировали еще в июне 2023 года. Его компания "Русал" снабжает военные заводы РФ алюминием.