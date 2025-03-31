"Хотів би, щоб він залишився живим": угоду про продаж TikTok мають укласти цими днями, — Трамп

Угоду про продаж TikTok мають укласти до 5 квітня, як повідомив президент США Дональд Трамп. Водночас він сподівається, що застосунок надалі працюватиме в Америці.

Related video

Про терміни та перспективи укладення угоди щодо продажу TikTok повідомило агентство Reuters 31 березня зі слів Трампа під час розмови з журналістами на борту Air Force One.

Ще в січні цього року президент США установив крайні часові межі для того, щоб було знайдено нового — не китайського — власника для застосунку. В іншому випадку TikTok загрожувало зіткнутися із цілковитою забороною роботи на території США. Там у застосунку є велика популярність — понад 170 мільйонів американців користуються ним.

За словами Дональда Трампа, на купівлю застосунку є чимало кандидатів серед багатьох компаній.

"У нас багато потенційних покупців", — зазначив він.

Також він зазначив, що до самого застосунку існує "величезний інтерес", а також висловив сподівання на те, що він й надалі буде працювати на території Сполучених Штатів Америки.

"Я хотів би, щоб TikTok залишився живим", — зізнався Трамп.

У випадку, якщо для TikTok не знайдеться нових власників, і угоду не буде укладено до 5 квітня включно, застосунок припинить свою роботу на території США.

Ймовірним інвестором, за даними агентств, може стати приватна інвестиційна компанія Blackstone, яка планує зробити невелике міноритарне вкладення ресурсів в американську діяльність застосунку.

Що відомо про обмеження TikTok на території США

У квітні 2024 року Джо Байден підписав закон про примусовий продаж або заборону TikTok у США. 19 січня він припинив свою роботу в межах країни.

Трамп натомість повідомив про "тепле ставлення" до застосунку, заявивши, що той дав йому багато молодих виборців. Відтак 20 січня він знову запрацював у США.

Також президент розповідав про умови, за який застосунок може відновити свою роботу на території США. Він запропонував значну частку у володінні компанією, яка б мала виділятися для Америки.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що мільярдер Ілон Маск начебто планує придбати TikTok. Про це повідомляли 14 березня.

Однак 9 лютого Ілон Маск заявив, що на TikTok жодних планів не має, і спростував чутки.