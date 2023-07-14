"Санкції на руку": російські олігархи розбагатіли майже до довоєнного рівня, — ЗМІ

За даними журналістів, вихід західних корпорацій з ринку РФ посприяв успіху російських олігархів.

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Відновлення активів провідних російських мільярдерів поступово триває, досягаючи рівня, порівнянного з 2021 роком. Це відбувається у зв'язку з різними факторами та умовами, включно з економічними процесами та впливом глобальних конфліктів. Про це йдеться у статті видання "Економічна правда".

За даними видання, глобальний конфлікт сприяв значному зростанню світових цін на зерно, добрива, метали та енергоносії, що принесло значні прибутки російським компаніям. Зокрема, Андрій Мельниченко, власник корпорацій "Єврохім" і "СУЕК", став найбагатшою людиною в Російській Федерації, збільшивши свої статки у 2022 році вдвічі — з 11 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів, що стало для нього рекордом.

Вихід західних корпорацій з ринку є ще одним фактором, що сприяв успіху російських олігархів. Це звільнило простір для розвитку російських компаній і призвело до збільшення їхніх доходів. Завдяки цьому, вони змогли поповнити свій портфель активами, які раніше належали західним компаніям.

Володимир Потанін придбав контрольний пакет акцій Росбанку, який раніше перебував у володінні французької компанії. Аналогічно, Іван Тиришкін придбав чеський Home Credit. Ці угоди дали змогу олігархам розширити свої бізнес-портфелі.

Олігархи Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, власники "Новатека", придбали частки західних компаній Shell і Total у великих проєктах з видобутку нафти і газу в Росії. Це розширило їхню участь в енергетичній індустрії та посилило їхні позиції на російському ринку нафти і газу.

Загалом після падіння 2022 року вартість активів російських мільярдерів зросла з 353 млрд дол до 505 млрд дол.

Російські олігархи розбагатіли майже до довоєнного рівня Фото: Forbes

Нагадаємо, що 4 липня, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), стало відомо, що статки найбагатших бізнесменів із РФ зросли більш ніж на 16 мільярдів доларів із початку 2023 року.

Тим часом аналітики проєкту OsintFlow нещодавно дійшли висновку, що російські олігархи серйозно бояться ядерної війни і вже будують підземні сховища.

Зазначимо, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона недорахується близько 190 мільярдів доларів.