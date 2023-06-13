Готуються до ядерної війни: олігархи в Росії будують маєтки під землею, — OSINT-аналітики (відео)

Один із маєтків за колючим дротом знайшли в Шацькому районі Рязанської області РФ. У ньому зробили багато повітровідвідників, щільні віконниці та посіяли траву на даху для маскування.

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Фахівці відшукали в Шацькому районі Рязанської області біля селища Виша маєток за колючим дротом. Основна частина будівлі розташована під землею.

Як стверджується, у вказаному маєтку немає ні газу, ні електроенергії.

На відео можна розглянути велику кількість повітровідводників у приміщенні, траву на даху з метою маскування та щільні віконниці. А неподалік від будівлі розмістили великий запас дров.

Маєток розташований біля селища Виша Рязанської області

"Поки дурні воюють, ті, хто розумніші та багатші почали готуватися до різних сценаріїв", — зауважили автори матеріалу.

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