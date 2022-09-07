Тариф на газ: в Україні затвердили вартість блакитного палива до 2023 року

У НКРЕ визначилися з тарифами для клієнтів "Нафтогазу", які залишилися без своїх постачальників. Тариф діятиме до весни 2023 року.

Поки що українці та держава готуються до складного опалювального сезону, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), визначила тариф для "Нафтогазу" для клієнтів, які залишилися без своїх постачальників. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що згідно із законом такі споживачі автоматично стають клієнтами "Нафтогазу" і платитимуть по 7,96 грн за куб. м. На засіданні комісії наголосили, що вартість газу для тих, хто користується послугами постачальника "останньої надії", розраховується за спеціальною формулою. Ціна коливається від 100 до 200 грн. за куб. м. Але зараз цю ціну не застосовуватимуть. Таким чином, платитимуть 7,96 грн за куб. м газу клієнти "Нафтогазу" будуть до 1 травня 2023 року.

Підвищення цін на газ в Україні — прогнози експертів

Восени 2022 року очікується підвищення тарифів на газ для промислових підприємств. Це вплине на вартість продуктів, вони подорожчають на 20-25%. При цьому найбільше подорожчають продукти харчування, як попередив аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук.

Восени вартість газу для бізнесу зросте приблизно на 1/3, з 45 до 60 гривень за кубометр, ця ціна буде закладена у вартість товарів, зокрема будівельних матеріалів та сільськогосподарської продукції.

"Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування — зростання не більше ніж 25%", — сказав Корольчук.

Раніше НАК "Нафтогаз України" успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го. Повідомляється, що відстрочення надано на 2 роки. Таким чином, компанія може сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не 2024-го, а 2026 року. Тоді відсотки треба буде почати платити вже 2024 року.

Фокус раніше розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.