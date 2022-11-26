Не в підвалі, а в окремому приміщенні: як встановити генератор у багатоповерхівці

Експерти пояснили Фокусу, що необхідно для обладнання багатоквартирного будинку генератором, а також які умови експлуатації генератора існують.

Related video

За наявності будь-яких пересувних генераторів, мініелектростанцій, зварювальних апаратів та інших пристроїв, що працюють спалюючи паливо, потрібно платити екоподаток. Те саме стосується роботи генератора. Про це Фокусу розповів керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

"Отже, підприємство є платником екоподатку за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, і за таких умов йому потрібно отримати дозвіл на викиди. Такий дозвіл видається безкоштовно з необмеженим терміном дії. Відсутність дозволу на викиди може загрожувати підприємству накладенням адмінштрафу від п'яти до восьми тисяч гривень; обмеженням, тимчасовим припиненням діяльності, пов'язаної з використанням генератора. Екоподаток за експлуатацію генератора платити потрібно незалежно від наявності дозволу", — зазначив Ігор Ясько.

За його словами, дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами — це офіційний документ, який надає право суб'єктам господарювання, а саме: підприємствам, установам, організаціям і громадянам-підприємцям — експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднювальні речовини або їх суміші. Згідно зі статтею 11 ЗУ "Про охорону атмосферного повітря", викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть проводитись після отримання дозволу на викиди, виданого суб'єкту господарювання. Порядок отримання дозволу передбачено постановою КМУ від 13.03.2002 р. № 302.

"Але суб'єкти господарювання, які встановили генератори у період воєнного стану, можуть подати декларацію, а не отримувати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря (постанова КМУ "Деякі питання забезпечення господарської діяльності в умовах воєнного стану" від 18.03.2022). Якщо ОСББ придбало генераторну установку та поставило її собі на баланс, то необхідно мати дозвіл на викиди. Однак в умовах воєнного стану, згідно з постановою КМУ №314, ОСББ також можуть подавати до департаменту декларацію", — повідомив Ігор Ясько.

Юрист зазначив: є також спеціальні вимоги до дизельних генераторів, які прописані у профільному Наказі "Про затвердження Правил пожежної безпеки у компаніях, підприємствах та організаціях енергетичної галузі України" від 26.09.2018 № 491.

[ + – ] В умовах регулярних відключень електроенергії багато мешканців багатоквартирних будинків замислюються, як обладнати генератором будинок — для живлення насосів і ліфтів Фото: AP Photo

"Окремо встановлені дизель-генератори повинні мати огорожу по всьому периметру, а також автодороги для під'їзду пожежної техніки. Приймання і зберігання рідкого палива для ДГ повинно відбуватися відповідно до вимог розділу ІХ справжніх Правил. Подавання палива з резервуарів у видаткові баки здійснюється лише за допомогою ручних насосів або насосів з електроприводом. Забороняється подавання палива за допомогою відер і переносних бачків. Ємності з паливом мають бути обладнані запірною арматурою та герметичними кришками", — перерахував правила Ігор Ясько.

Експлуатуючи генератор, забороняється:

вливати в циліндри та клапани легкозаймисті рідини для полегшення пуску двигунів;

заправляти паливний бак під час роботи агрегату, а також, якщо двигун і вихлопна труба гарячі;

розігрівати у приміщенні трубопроводи, арматуру й обладнання за допомогою відкритого вогню (паяльних ламп, смолоскипів тощо);

сушити спецодяг на нагрітих частинах устаткування;

захаращувати проходи виробничих приміщень та виходи з дому, а також зберігати обладнання та інші матеріали поза спеціальними приміщеннями електростанції.

Також, згідно з правилами, генератор потрібно негайно зупинити у таких випадках:

поява прогресуючих стуків і шумів у циліндрах чи підшипниках;

поява диму з підшипників або картера, а також запаху горілого мастила;

припинення живлення водою системи охолодження або поява пари з вихлопної труби;

вихід із ладу регулятора частоти обертання;

поява вибухів у глушнику;

виліт іскор із глушника;

відсутність або неякісне мастило частин, що труться;

розрив паливопроводів чи маслопроводів агрегата;

пожежа в приміщенні, що загрожує виведенням із ладу агрегату та життю персоналу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив Фокусу: генератор не може бути встановлений у підвалі, а рівень шуму має відповідати нормам. "Але взагалі встановлювати у підвалах і квартирах заборонено, в окремому приміщенні тільки можна ставити генератор для багатоквартирного будинку", — зазначив Олег Попенко.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив, що в Україні на початку листопада скасували податки на ввезення генераторів.

Також Фокус писав, що з початку війни Україна отримала майже 500 генераторів від країн ЄС.