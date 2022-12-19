"Знайшли собі жертв": українці масово скаржаться енергетикам на будинки, де не відключають світло

Мешканці низки регіонів України у зверненнях до енергетиків обурюються, що в деяких будинках світло є майже постійно, тоді як в інших його може не бути близько доби. Водночас уже є випадки, коли електроенергію відключають у будинках, на які наскаржилися люди.

Related video

Мешканці Києва й інших регіонів України масово скаржаться на довгі відключення світла. У зверненнях до ДТЕК і Yasno (дочірня компанія ДТЕК) люди дорікають їм у несправедливому ставленні — тоді як в одних будинках електроенергія є, в інших, які навіть перебувають по сусідству, вона не зникає. Фокус зібрав коментарі, залишені українцями у Facebook щодо цього.

Випадків, коли українці скаржаться на відсутність відключень у сусідів, багато. Наприклад, один із коментаторів, який проживає в Києві, закликав енергетиків виробити справедливий графік, щоб електроенергія була рівномірно розподілена між будинками столиці.

"За останні 12 годин світло було 45 хвилин, це при тому, що в сусідніх ЖК світло є, а в переважної більшості знайомих у центрі його взагалі сьогодні не вимикали. Усі розуміють, що в країні відбувається, і відключення мають бути, але вони мають бути справедливими, а не так, що в одних темрява, а в інших майже постійно світло!!!" — написав один із користувачів мережі під постом ДТЕК.

Водночас варто зазначити, що останнім часом через масовані атаки російських військ на об'єкти інфраструктури планові графіки не діють — замість них введені аварійні. Однак обурення в низки користувачів, зокрема, викликає сам факт того, що в одних будинках світло є постійно, а в інших його немає тривалий час, у деяких випадках близько доби.

"А чому в будинку поряд не вимикають, хоча на сайті написано, що він вимкнений?";

"Відсутнє світло з 03:30 години 19.12. 18.12 протягом дня було лише 3 години. Чат-бот постійно переносить час відновлення вже на 20 годину 19.12. В інших будинках на Троєщині світло є. То коли в нас буде щастя? У центрі світло є, їм добре”;

"Ваші оператори годують щогодини, що вмикають. 17 годин немає світла. Знайшли собі жертв на Троєщині?";

"Доброго дня, цікавить питання екстрених відключень. Лісовий масив, третю добу вимикають одні й ті ж будинки. Хоча на сайті написано, що будинок вимкнений, світло горить";

"Із 3 ночі без світла, вже більше 12 годин. Навпроти світло ще з 12:00. Коли чекати?".

Подібні скарги залишають абоненти з інших українських регіонів, наприклад, із Дніпропетровської та Одеської областей:

"Без світла 48 годин уже, вчора увімкнули на 20 хв, усюди, де не проїду, є світло, а в нас вимкнено, скільки ще чекати, підкажіть ...";

"Світла не давалося ні на хвилину з 8 ранку 16-го числа, тоді як ближні райони вічно горять, як ялинка. Де тут справедливість? Яким боком працювати, якщо навіть не вмикається світло щоб хоч зарядити гаджети??? Немає жодної можливості навіть дізнатися, коли сирена. Просто наплювальне ставлення та свинство";

"Учора дали світло на кілька годин і знову вимкнули! Світло відсутнє й зараз. Чому саме наш будинок вічно без електрики? У сусідніх будинках такої проблеми немає";

"Тоді як у всіх будинках поблизу електрика є, в моєму будинку немає. І так постійно. Як це так працює, що вся (вулиця) сяє, як новорічна ялинка, але тільки один будинок без світла? Від чого це залежить?" .

У відповідь на низку таких зауважень у ДТЕК називають орієнтовний час відновлення подачі електроенергії у "відключених" будинках. Щодо реакції Yasno, то представники цієї компанії кажуть, що як постачальники електроенергії вони не несуть відповідальності за відключення — цим питанням, за їхніми словами, опікуються оператори системи розподілу (ОСР).

"Українські енергетики цілодобово працюють спільно з рятувальними службами та роблять усе можливе, щоб повернути стабільне електропостачання у ваш будинок… Переглянути контактну інформацію вашого ОСР можна тут", — ідеться в коментарі Yasno.

Також невідомо, чи вживаються будь-які заходи щодо будинків, у яких світло є майже постійно.

Прямо на питання киян про те, чому в одних будинках світло є практично завжди, а в інших його надовго відключають, компанії не відповідають. Водночас раніше енергетики заявляли, що така "вибірковість" безпосередньо залежить від того, чи підключений будинок до лінії, яка живить якийсь важливий об'єкт інфраструктури, як, наприклад, лікарня чи котельня.

Водночас, за даними джерел Фокусу, в Боярці Київської області люди пишуть скарги на будинки, де ніколи не вимикають електроенергію, через що енергетики знеструмлюють гілки, де є умовна критична інфраструктура.

Аналогічна ситуація сталася й у Тернополі. Мешканці цього міста наскаржилися на несправедливі, на їхню думку, відключення, щоби будинок знеструмили. Розробник карти електропостачання в місті Святослав Журовський у своєму Facebook повідомив, що цей будинок був підключений до "хорошої лінії".

"Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі, і тепер усі сидять разом без світла", — написав користувач.

За словами голови правління компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, 19 грудня в Україні очікується зростання дефіциту електроенергії через серйозне похолодання.