"У кращому випадку 2 є": на Київщині посилили графік відключень світла

Багато жителів регіону електрики не мають по 20 годин і більше. Ситуація посилилася через атаки з боку російських військ з використанням іранських дронів.

Related video

Після атак дронів-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури на Київщині змушені посилити графік відключень електроенергії. У найкращому разі до кінця тижня світло будуть давати в режимі "2 години є/4 години немає". Про це повідомила пресслужба керівництва Боярської міської територіальної громади за підсумками зустрічі у Київській обласній державній адміністрації 19 грудня.

"Після сьогоднішніх атак ситуація посилилася. Графіка поставки 4/4 до кінця тижня вже не буде. У кращому разі 2 є/4 немає або взагалі 2/6", — йдеться у повідомленні мера Боярки Олександра Зарубіна.

Керівництво громади запевнило, що на сьогодні день робиться все можливе для забезпечення мешканців тепло- та водопостачанням. Також влада наголосила, що 19 грудня, окрім звичайного графіка відключень, був застосований ще й спецграфік, тому багато електроенергії не мають по 20 годин і більше.

"Енергетики працюють цілодобово", — додав політик.

Нагадаємо, вранці в "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічної атаки іранських дронів вражено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, а в низці областей введено аварійні відключення електрики. Йдеться, зокрема, про Київ, Київську, Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Житомирську, Чернігівську, Черкаську області.

Також Фокус писав про обурення українців з приводу того, що в деяких будинках світло є майже постійно, тоді як інших його не може бути близько доби. Зафіксовано випадки коли електроенергію відключають у будинках, на які наскаржилися люди.