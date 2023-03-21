Пекін поки що не підтвердив телефонної розмови із Сі Цзіньпіном, — Зеленський (відео)

За словами президента України, Київ запросив Китай взяти участь у реалізації формули миру, але досі не отримав відповіді.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Пекін поки що не підтвердив можливість телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це глава держави повідомив у вівторок, 21 березня, під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Києві.

"Щодо розмови з Китаєм, якісь сигнали ми отримали, але жодного підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає", — заявив президент Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що перш ніж Китай запропонував свій "мирний план", Україна публічно оголосила свою формулу миру та запросила Китай до співпраці у цьому напрямі. Проте офіційної відповіді від Пекіна досі немає.

"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру та пропозицію взяти участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо на відповідь", — заявив Зеленський.

Розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського — що відомо

13 березня The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомив, що глава Китаю Сі Цзіньпін планує провести першу за весь час від початку повномасштабної війни з РФ віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

21 березня Фокус розбирався, про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Володимир Зеленський.Експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталя Плаксієнко-Бутирська розповіла, що Китай намагається увійти в переговори і заявляє про нейтралітет, хоча, очевидно, що підтримує Росію.

Нагадаємо, 21 березня до Києва із незапланованим візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Голова уряду побував у Бучі та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Також Фокус писав про реакцію японських ЗМІ на візит Кісіди до Києва. За повідомленням низки видань, опозиціонери залишилися незадоволені тим, що прем'єр не попередив їх про поїздку.

Також нагадаємо, що з 20 березня голова КНР Сі Цзіньпін перебуває у Москві з офіційним візитом. 21 березня президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками другого дня зустрічей підписали дві спільні заяви: про плани розвитку ключових напрямів економічного співробітництва та про поглиблення стратегічного партнерства.