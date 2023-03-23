"Є питання": у Зеленського розповіли про підготовку до розмови із Сі Цзіньпіном (відео)

За словами радника ОП Михайла Подоляка, у Пекіні, ймовірно, ще не визначилися з остаточною позицією щодо російсько-української війни.

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Офіс президента й Міністерство закордонних справ України займаються організацією можливих переговорів Володимира Зеленського з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Подоляк зазначив, що розмова між лідерами України та КНР входить до планів Києва, оскільки китайській владі необхідно надати коректну інформацію про війну та правильно розставити акценти.

Михайло Подоляк припустив, що в Пекіні ще не сформували свою позицію щодо російсько-української війни.

"Але є питання про те, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто він хоче на себе брати питання врегулювання між Росією та Україною, чи все він обережно стоятиме осторонь?" — сказав Подоляк.

Подоляк про переговори Зеленського та Сі (06:16)

Радник голови ОП також зазначив, що переговори в Москві між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном не були сконцентровані в Україні. Лідери двох країн лише побіжно обговорили так званий "мирний план" Китаю.

Подоляк вважає, що Путін і Сі могли не торкатися теми військової допомоги для Росії. За його словами, немає фактів, які говорили б про обговорення сторонами постачання ЗС РФ зброєю з боку КНР.

"Це дуже важливо, тому що Китай так опосередковано зафіксував, що ринки технологічні, фінансові, кредитні, збутові ринки Європи та США набагато важливіші за сировинний ринок Росії", — сказав радник.

Нагадаємо, що 21 березня Володимир Зеленський повідомив, що від уряду Китаю поки не надійшов офіційний коментар щодо можливої телефонної розмови лідерів України та КНР.

Ще ми писали про те, що 27 січня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримував зв'язок із усіма сторонами російсько-української війни. За словами дипломатки, позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та гранично зрозуміла.