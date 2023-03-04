"Нагороди не давали, не потрібно конспірології": Подоляк — про зустріч із блогерами

За словами радника голови ОП, за нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. А зустріч проводилася для того, щоб налагодити взаємодію з інфлуенсерами.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про зустріч із блогерами, яка відбулася 3 березня, та заявив, що необхідно залучати всі наявні ресурси для протидії російському впливу в Україні та світі. Про це повідомляється в Telegram-каналі представника ОП.

За словами Подоляка, інформаційний складник є частиною гібридної війни, яка триває в Україні дев'ять років.

"На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі — продержавницькій і проукраїнській", — заявив представник ОП, пояснивши, що кожен інфлуенсер — це окремий канал інформації для своєї аудиторії: сотень, тисяч і навіть мільйонів.

Він зазначив, що нагород присутнім блогерам ніхто не вручав, оскільки за нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Зустріч проводилася для того, щоб налагодити взаємодію з інфлуенсерами, розповісти про інформаційну гігієну у воєнний час, а також обговорити, як автори, котрі публікують інформацію в соцмережах, можуть бути корисними для боротьби з гібридними загрозами з боку РФ.

Подоляк ще раз наголосив, що зустріч не була "елітарною", тому "не потрібна конспірологія там, де її немає".

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка Оксана Волощук (також відома як Ксюша Манекен) похвалилася медаллю від керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Вона також розповіла, що була на зустрічі блогерів із Михайлом Подоляком.

Нагадаємо, що 3 березня представник Офісу президента України пояснив причини заворушень та вибухів у Росії. Україна не пов'язана з атаками на російські регіони, а Кремлю варто побоюватись власних партизанів, запевнив радник Михайло Подоляк.