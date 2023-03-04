"Награды не давали, не нужно конспирологии": Подоляк — о встрече с блогерами

По словам советника главы ОП, за награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. А встреча проводилась с тем, чтобы наладить взаимодействие с инфлуенсерами.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о встрече с блогерами, которая состоялась 3 марта, и заявил, что необходимо привлекать все имеющиеся ресурсы для противодействия российскому влиянию в Украине и мире. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя ОП.

По словам Подоляка, информационная составляющая — часть гибридной войны, которая продолжается в Украине девять лет.

"На мой взгляд, сообщество блоггеров должно быть на одной волне – прогосударственной и проукраинской", — заявил представитель ОП, пояснив, что каждый инфлуэнсер – это отдельный канал информации для своей аудитории: сотен, тысяч и даже миллионов.

Он отметил, что наград присутствующим блоггерам никто не вручал, поскольку за награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Встреча проводилась с тем, чтобы наладить взаимодействие с инфлуенсерами, рассказать об информационной гигиене в военное время, а также обсудить, каким образом авторы, которые публикуют информацию в соцсетях, могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами со стороны РФ.

Подоляк еще раз подчеркнул, что встреча не была "элитарной", поэтому "не нужно конспирологии там, где ее нет".

Ранее Фокус сообщал, что блогерша Оксана Волощук (также известная как Ксюша Манекен) похвасталась медалью от руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Она также рассказала, что была на встрече блогеров с Михаилом Подоляком.

Напомним, что 3 марта представитель Офиса президента Украины пояснил причины беспорядков и взрывов в России. Украина не связана с атаками на российские регионы, а Кремлю стоит опасаться собственных партизан, заверил советник Михаил Подоляк.