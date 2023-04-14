21-річний льотчик Джек Тейшейра влаштував історичний "злив" даних Пентагону: що про нього відомо

У тисяч військовослужбовців і державних службовців, які обіймають посади від початкової до нижчої ланки, цілком може бути доступ до секретних документів, подібних до тих, які в мережі опублікував молодий офіцер США.

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21-річний військовий льотчик Джек Тейшейра, який не має особливих відзнак та нагород, скористався доступом до секретних матеріалів та вирішив зробити себе популярним, поставивши під загрозу міжнародну безпеку. Про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post.

Витік даних Пентагону — хто такий Джек Тейшейра

Згідно з його військовими документами, Тейшейра знаходиться на авіабазі Отіс Національної гвардії в Кейп-Коді, штат Массачусетс.

База є штабом для 102-го розвідувального полку, на вебсайті якого місія підрозділу описується як "надання точної розвідки, управління та контролю разом із навченими та досвідченими льотчиками для бойової підтримки експедицій та національної безпеки".

У військовому послужному списку Тейшейри вказано, що він вступив на службу до Національної гвардії 26 вересня 2019 року.

Його сім'я живе в Дайтоні, штат Массачусетс, приблизно за 35 миль на південь від Бостона. Члени групи Discord поділилися зі співрозмовниками відео, на якому Тейшейра вигукував расистські та антисемітські образи перед тим, як вистрілити з гвинтівки.

Друг льотчика описав його як патріота, побожного католика та ліберала, який цікавиться зброєю і сумнівається у майбутньому Америки.

21-річний льотчик Джек Тейшейра, який влаштував масштабне "злив" даних Пентагону Фото: The Washington Post

Витік даних Пентагону — як Джек Тейшера отримав доступ до секретних документів

За словами журналістів, у військовому послужному списку Тейшейри він значиться як льотчик 1-го класу без будь-яких відзнак, за винятком медалі за заслуги перед ВПС — звичайної нагороди, яку широко вручають льотчикам.

Рівень допуску Тейшейри не зрозумілий, але він мав доступ до внутрішньої комп'ютерної мережі міністерства оборони для отримання цілком секретної інформації, що називається Об'єднаною всесвітньою розвідувальною системою зв'язку (JWICS).

За інформацією видання, доступ до JWICS дав би Тейшейрі можливість читати та, можливо, видруковувати записи, класифіковані на тому ж рівні, що і багато документів, що просочилися.

Тейшейра сказав членам своєї онлайн-групи, що він працював співробітником технічної підтримки на базі Кейп-Код, і саме так він зміг отримати доступ до секретних документів. Підрозділи Національної гвардії надають деякі допоміжні послуги чинним підрозділам, включаючи розвідувальну підтримку Об'єднаного штабу.

За словами офіційних осіб та експертів США, які бачили документи, опубліковані в ЗМІ, у тисяч військовослужбовців і державних службовців, які обіймають посади від початкової до нижчої ланки, цілком міг бути доступ до секретних документів, подібних до тих, якими він нібито поділився.

Військові регулярно довіряють молодим людям секретну інформацію та підвищену відповідальність, заявив представник Пентагону Бріг.

"Подумайте про молодого сержанта бойового взводу, а також про відповідальність та довіру, які ми покладаємо на цих людей, щоб вести війська у бій. Це називається військовою дисципліною", — сказав він.

Витік даних Пентагону — що кажуть українські кіберфахівці

Спікер українського Кіберальянсу Андрій Баранович, відомий під псевдонімом "Шон Таунсенд", не бачить нічого дивного в тому, що трапилося, і в особистості людини, яка це зробила.

"А чому ви так дивуєтеся з приводу Тейшейри? Спадковий військовий, капрал, три роки служби, медаль за досягнення, посада сантехніка по комп'ютерах як у Сноудена. Хто буде налаштовувати генералам JWICS? І JWICS це мережа, щоб не повторилася історія з 9/11, коли один аналітик бачить хобот, інший д*пу, а разом вони дивляться на руїни торгового центру", — йдеться у заяві представника Кіберальянсу.

Щоправда, в організації дивуються тому, скільки часу контррозвідка витратила на викриття та затримання Тейшейри, зазначимо, що навіть журналісти та незалежні розслідувачі виявилися спритнішими.

Витік даних Пентагону — що відомо про скандал

Видання The New York Times 7 квітня повідомило про публікацію секретних документів Міноборони США у мережі. За даними журналістів, у документах йшлося про плани НАТО та США, а також про підготовку до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні розпочали розслідування витоку інформації, а також припустили, що деякі дані були змінені перед публікацією, зокрема цифри втрат України та РФ у війні.

У матеріалі Associated Press від 11 квітня йдеться, що за зливом документів Пентагону може стояти 18-річний підліток під псевдонімом "Лукка". На думку журналістів, він не усвідомлював масштабу своїх дій і не мав жодної ідеології.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що секретні документи США у січні потрапили на Discord-сервери геймерів.

За даними Reuters від 13 квітня, у Пентагоні схильні вважати злив документів, здійснений Джеком Тейшейрою, наймасштабнішим розкриттям секретної інформації за останні роки, що несе вкрай руйнівні наслідки. Співробітники ФБР змогли вийти на слід американського льотчика Джека Тейшейри, який підозрюється в "зливі" секретних документів Пентагону в мережу по інтер'єру кухні.