Витік документів Пентагону: ФБР вийшла на слід підозрюваного по інтер'єру кухні, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, підозрюваний нацгвардієць Джек Тейшейра був заарештований у Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Як передбачається, він фотографував секретні документи Пентагону на кухні у будинку своєї родини.

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Співробітники ФБР змогли вийти на слід американського льотчика Джека Тейшейри, який підозрюється в "зливі" секретних документів Пентагону в мережу по інтер'єру кухні. Так деякі його елементи потрапили на фото документів. Про це пише The New York Times.

Журналісти пишуть, що 21-річний співробітник розвідувального крила Масачусетської повітряної національної гвардії, як передбачається, фотографував секретні документи Пентагону на кухні у будинку своєї родини.

Кухня Тейшейри Фото: NYT

Так, на деяких документах можна побачити гранітну стільницю та білу плитку на підлозі. Такі ж елементи інтер'єру є, як то кажуть у матеріалі, на знімках кухні, які виклав у мережу близький родич Тейшейри.

"Тейшейру було заарештовано ФБР у Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, у четвер вдень", — зазначили журналісти.

Кухня Тейшейри Фото: NYT

Повідомляється, що Тейшейрі буде пред'явлено звинувачення відповідно до статті про шпигунство. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу конфіденційних документів, пов'язаних із національною обороною, які можуть бути використані для заподіяння шкоди Сполученим Штатам.

Зазначається, що за кожен "злитий" документ буде висунуто окреме звинувачення, яке тягне за собою до 10 років позбавлення волі.

Затримання Джека Тершейри

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що секретні документи США у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали із "секретними даними НАТО" були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Під час суперечки про ігрові карти та перебіг великої війни в Україні один із геймерів відправив 10 "таємних" файлів.

Також повідомлялося, що за зливом секретних документів США може стояти нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра. Йдеться про злив даних, який стався в невеликій ігровій онлайн-групі в Discord. Адміністратором цього каналу є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.