Утечка документов Пентагона: ФБР вышла на след подозреваемого по интерьеру кухни, — СМИ (фото)

По словам журналистов, подозреваемый нацгвардеец Джек Тейшейра был арестован в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Как предполагается, он фотографировал секретные документы Пентагоне на кухне в доме своей семьи.

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Сотрудники ФБР смогли выйти на след американского летчика Джека Тейшейры, который подозревается в "сливе" секретных документов Пентагона в сеть, по интерьеру кухни. Так, некоторые его элементы попали на фото документов. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты пишут, что 21-летний сотрудник разведывательного крыла Массачусетской воздушной национальной гвардии, как предполагается, фотографировал секретные документы Пентагоне на кухне в доме своей семьи.

Кухня Тейшейры Фото: NYT

Так, на некоторых документах можно увидеть гранитную столешницу и белую плитку на полу. Такие же элементы интерьера есть, как говорится в материале, на снимках кухни, которые выложил в сеть близкий родственник Тейшейры.

"Тейшейра был арестован ФБР в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, в четверг днем", — отметили журналисты.

Кухня Тейшейры Фото: NYT

Сообщается, что Тейшейре будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей о шпионаже. Статья предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, связанных с национальной обороной, которые могут быть использованы для нанесения ущерба Соединенным Штатам.

Отмечается, что за каждый "слитый" документ будет предъявлено отдельное обвинение, которое влечет за собой до 10 лет лишения свободы.

Арест Джека Тершейры

Напомним, 9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft. Во время спора об игровых картах и ходе большой войны в Украине один из геймеров отправил 10 "тайных" файлов.

Также сообщалось, что за сливом секретных документов США может стоять нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра. Речь идет о сливе данных, который произошел в небольшой игровой онлайн-группе в Discord. Администратором данного канала является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.