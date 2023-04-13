Готовятся к аресту: в США нашли виновного в "сливе" документов Пентагона, — Reuters

По информации издания, задержание произойдет в штате Массачусетс в ближайшие часы. В Пентагоне назвали нанесенный мужчиной ущерб крайне разрушительным.

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За сливом секретных документов США мог стоять нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра и его собираются арестовать. Об этом сообщает издание Reuters в четверг, 13 апреля.

Речь идет о сливе данных, который произошел в небольшой игровой онлайн-группе в Discord. Администратором данного канала является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Как отмечают источники издания, подозреваемый в утечке документов будет арестован в четверг, 13 апреля.

"Сегодня в Массачусетсе будет арестован военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона", — говорится в сообщении.

В Пентагоне оценивают, что нанесенный ущерб является крайне разрушительным и самым масштабным раскрытием секретной информации за последние годы.

"Слив" секретных документов США: что известно о расследовании

Издание The New York Times сообщает, что в интернет-группе в Discord под названием Thug Shaker Central, благодаря которой секретная информация попала в сеть, находилось около 20-30 молодых людей и подростков, которые объединились благодаря мемам, видеоиграм и любви к оружию.

Американские чиновники в комментарии изданию подтвердили, что с Джеком Тейшейрой состоится серьезный разговор об его причастности к утечке секретных документов Пентагона в сеть, так как у нацгвардейца может быть информация, которая пригодится в расследовании.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft. Во время спора об игровых картах и ходе большой войны в Украине один из геймеров отправил 10 "тайных" файлов.

11 апреля, сообщалось, что за сливом документов Пентагона может стоять 18-летний подросток под псевдонимом "Лукка". По мнению журналистов, он не осознавал масштаба своих действий и не преследовал никакую идеологию.

13 апреля президент США Джо Байден рассказал, как продвигается расследование по поводу секретных данных США. По его словам, американские расследователи приблизились к идентификации личности, виновной в распространении конфиденциальной информации.