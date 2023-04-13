"Меня не волнует утечка": Байден рассказал, как продвигается расследование по поводу данных США

Президент США Джо Байден намекнул, что американские расследователи приблизились к идентификации личности, виновной в распространении конфиденциальной информации. В то же время лидер признался, что содержанием документов не обеспокоен.

Related video

Сегодня, 13 апреля, президент США Джо Байден прокомментировал обнародование секретных документов Пентагона. Американский лидер заявил журналистам, что правоохранители приближаются к разгадке, передали в CNN.

"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Сообщество спецслужб и Министерство юстиции приближаются. У меня нет для вас ответа", — сказал Байден.

Журналисты сообщают, что лидер США впервые прокомментировал "слив" секретных документов Пентагона. Он признался, что озабочен фактом утечки, но не ее содержанием.

"Меня не волнует утечка. Я озабочен тем, что это произошло, но я не знаю ничего, что имело бы какое-то значение", — заявил Байден.

В CNN отметили, что некоторые документы были получены редакцией. По словам журналистов, секретные данные включают в себя "подробные оценки разведки как союзников, так и противников", в частности в контексте войны в Украине.

Напомним, 13 апреля экспрезидент США Дональд Трамп допустил в соцсетях, что к обнародованию секретной информации может быть причастен сам Джо Байден.

Ранее, 12 апреля, The Washington Post выяснили новые детали относительно утечки данных. Журналисты поговорили с человеком, рассказавшим об общении с сотрудником "военной базы" в частном чате. Неизвестный под псевдонимом OG публиковал копии и фото документов, сам признавался, что знает секреты правительства.