"Мене не хвилює витік": Байден розповів, як просувається розслідування щодо даних США

Президент США Джо Байден натякнув, що американські розслідувачі наблизились до ідентифікації особи, винної у розповсюдженні конфіденційної інформації. Водночас лідер зізнався, що змістом документів не стурбований.

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Сьогодні, 13 квітня, президент США Джо Байден прокоментував оприлюднення секретних документів Пентагону. Американський лідер заявив журналістам, що правоохоронці наближаються до розгадки, передали у CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спільнота спецслужб і Міністерство юстиції наближаються. У мене немає для вас відповіді", — сказав Байден.

Журналісти повідомляють, що лідер США вперше прокоментував "злив" секретних документів Пентагону. Він зізнався, що стурбований фактом витоку, але не його змістом.

"Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого, що мало б якесь значення", — заявив Байден.

У CNN зазначили, що деякі з документів були отримані редакцією. За словами журналістів, секретні дані включають "докладні оцінки розвідки як союзників, так і супротивників", зокрема у контексті війни в Україні.

Нагадаємо, 13 квітня експрезидент США Дональд Трамп припустив у соцмережах, що до оприлюднення секретної інформації може бути причетний сам Джо Байден.

Раніше, 12 квітня, The Washington Post з’ясували нові деталі щодо витоку даних. Журналісти поговорили з людиною, що розповіла про спілкування зі співробітником "військової бази" у приватному чаті. Невідомий під псевдонімом OG публікував копії та фото документів, сам зізнавався, що знає секрети уряду.