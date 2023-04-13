Готуються до арешту: у США знайшли винного у "зливі" документів Пентагону, — Reuters

За інформацією видання, затримання відбудеться в штаті Массачусетс найближчим часом. У Пентагоні назвали завдану чоловіком шкоду вкрай руйнівною.

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За зливом секретних документів США міг стояти нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра та його збираються заарештувати. Про це повідомляє видання Reuters у четвер, 13 квітня.

Йдеться про злив даних, який стався в невеликій ігровій онлайн-групі в Discord. Адміністратором цього каналу є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

Як зазначають джерела видання, підозрюваного у "зливi" документів буде заарештовано у четвер, 13 квітня.

"Сьогодні в Массачусетсі буде заарештовано військовослужбовця Національної гвардії США, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону", — йдеться в повідомленні.

У Пентагоні оцінюють, що завдані збитки є вкрай руйнівним та наймасштабнішим розкриттям секретної інформації за останні роки.

"Злив" секретних документів США: що відомо про розслідування

Видання The New York Times повідомляє, що в інтернет-групі в Discord під назвою Thug Shaker Central, завдяки якій секретна інформація потрапила в мережу, знаходилося близько 20-30 молодих людей та підлітків, які об'єдналися завдяки мемам, відеоіграм та любові до зброї.

Американські чиновники в коментарі виданню підтвердили, що з Джеком Тейшейрою відбудеться серйозна розмова про його причетність до витоку секретних документів Пентагону в мережу, оскільки нацгвардійець може мати інформацію, яка стане в нагоді в розслідуванні.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що секретні документи США у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали з секретними даними НАТО були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Під час суперечки про ігрові карти та перебіг великої війни в Україні один із геймерів відправив 10 "таємних" файлів.

11 квітня повідомлялося, що за зливом документів Пентагону може стояти 18-річний підліток під псевдонімом "Лукка". На думку журналістів, він не усвідомлював масштабу своїх дій і не мав жодної ідеології.

13 квітня президент США Джо Байден розповів, як просувається розслідування щодо секретних даних США. За його словами, американські розслідувачі наблизилися до ідентифікації особи, винної у поширенні конфіденційної інформації.