21-летний летчик Джек Тейшейра устроил исторический "слив" данных Пентагона: что о нем известно

У тысяч военнослужащих и государственных служащих, занимающих должности от начального до низшего звена, вполне может быть доступ к секретным документам, подобным тем, которые в сети опубликовал молодой офицер США.

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21-летний военный летчик Джек Тейшейра, который не имеет особых отличий и наград, воспользовался доступом к секретным материалам и решил сделать себя популярным, поставив под угрозу международную безопасность. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Утечка данных Пентагона — кто такой Джек Тейшейра

Согласно его военным документам, Тейшейра находится на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс.

База является штабом для 102-го разведывательного полка, на веб-сайте которого миссия подразделения описывается как "предоставление во всем мире точной разведки, управления и контроля вместе с обученными и опытными летчиками для боевой поддержки экспедиций и национальной безопасности".

В военном послужном списке Тейшейры указано, что он поступил на службу в Национальную гвардию 26 сентября 2019 года.

Его семья живет в Дайтоне, штат Массачусетс, примерно в 35 милях к югу от Бостона. Члены группы Discord поделились с собеседниками видео, на котором Тейшейра выкрикивал расистские и антисемитские оскорбления перед тем, как выстрелить из винтовки.

Друг летчика описал его как патриота, набожного католика и либерала, интересующегося оружием и сомневающегося в будущем Америки.

21-летний летчик Джек Тейшейра, устроивший масштабный "слив" данных Пентагона Фото: The Washington Post

Утечка данных Пентагона — как Джек Тейшера получил доступ к секретным документам

По словам журналистов, в военном послужном списке Тейшейры он значится как летчик 1-го класса без каких-либо похвал, за исключением медали за заслуги перед ВВС — обычной награды, которую широко вручают летчикам.

Уровень допуска Тейшейры не ясен, но у него был доступ к внутренней компьютерной сети министерства обороны для получения совершенно секретной информации, называемой Объединенной всемирной разведывательной системой связи (JWICS).

По информации издания, доступ к JWICS дал бы Тейшейре возможность читать и, возможно, распечатывать записи, классифицированные на том же уровне, что и многие просочившиеся документы.

Тейшейра сказал членам своей онлайн-группы, что он работал сотрудником технической поддержки на базе на Кейп-Код, и именно так он смог получить доступ к секретным документам. Подразделения Национальной гвардии оказывают некоторые вспомогательные услуги действующим подразделениям, включая разведывательную поддержку Объединенного штаба.

По словам официальных лиц и экспертов США, которые видели документы, опубликованные в СМИ, у тысяч военнослужащих и государственных служащих, занимающих должности от начального до низшего звена, вполне мог быть доступ к секретным документам, подобным тем, которыми он якобы поделился.

Военные регулярно доверяют молодым людям секретную информацию и повышенную ответственность, заявил представитель Пентагона Бриг.

"Подумайте о молодом сержанте боевого взвода, а также об ответственности и доверии, которые мы возлагаем на этих людей, чтобы вести войска в бой. Это называется военной дисциплиной", — сказал он.

Утечка данных Пентагона — что говорят украинские киберспециалисты

Спикер украинского Киберальянса Андрей Баранович, известный под псевдонимом "Шон Таунсенд", не видит ничего удивительного в случившимся и в личности человека, который это сделал.

"А чему вы так удивляетесь по поводу Тейшейры? Потомственный военный, капрал, три года службы, медаль за достижения, должность сантехника по компьютерам как у Сноудена. Кто будет генералам JWICS настраивать? И JWICS это сеть, чтобы не повторилась история с 9/11, когда один аналитик видит хобот, другой ж*пу, а вместе они смотрят на руины торгового центра", — говорится в заявлении представителя Киберальянса.

Правда, в организации удивляются тому, сколько времени контрразведка потратила на разоблачение и задержания Тейшейры, отметим, что даже журналисты и независимые расследователи оказались проворнее.

Утечка данных Пентагона — что известно о скандале

Издание The New York Times 7 апреля сообщило о публикации секретных документов Минобороны США в сети. По данным журналистов, в документах шла речь о планах НАТО и США, а также о подготовке к контрнаступлению ВСУ.

В Пентагоне начали расследование утечки информации, а также предположили, что некоторые данные были изменены перед публикацией, в частности цифры потерь Украины и РФ в войне.

В материале Associated Press от 11 апреля, говорится, что за сливом документов Пентагона может стоять 18-летний подросток под псевдонимом "Лукка". По мнению журналистов, он не осознавал масштаба своих действий и не преследовал никакую идеологию.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров.

По данным Reuters от 13 апреля, в Пентагоне склонны считать слив документов, совершенный Джеком Тейшейрой, самым масштабным раскрытием секретной информации за последние годы, несущим крайне разрушительные последствия. Ссотрудники ФБР смогли выйти на след американского летчика Джека Тейшейры, который подозревается в "сливе" секретных документов Пентагона в сеть, по интерьеру кухни.