Витік документів Пентагону: у США заарештували підозрюваного нацгвардійця ВПС (фото)

Американського льотчика Джека Тейшейру, який імовірно злив дані Пентагону, вдалося ідентифікувати завдяки спільній роботі журналістів NYT і Bellingcat.

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У США заарештували 21-річного Джека Тейшейру, який входить до Національної гвардії ВПС штату Массачусетс, за підозрою у зливі секретної інформації Пентагону до мережі. Про це пише CNN із посиланням на ознайомленого із питанням офіційного представника США.

Повідомляється, що ФБР вдалося звузити кількість підозрюваних у справі про витік секретної інформації. За даними джерел видання, останніми днями слідчі проводили допити, а зараз ведуть роботу над заведенням кримінальної справи.

Арешт Джека Тейшейри

Інформацію про арешт американського військовослужбовця Тейшейри підтвердив Генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

"Агенти ФБР затримали Тейшейру сьогодні вдень без пригод", — заявив Гарланд.

Затримання Джека Тейшейри Затримання Джека Тейшейри

У Bellingcat також заявили, що провели спільну роботу з журналістами The New York Times з ідентифікації 21-річного військовослужбовця Національної гвардії ВПС Джека Тейшейри, ймовірно, відповідального за злив даних Міноборони США.

Нагадаємо, що редакції The New York Times вдалося вирахувати Тейшейру за допомогою аналізу його профілів у мережі та порівняння фото інтер'єру його будинку зі знімками деяких сторінок секретних документів.

Джек Тейшейра

Як виявилося, Тейшейра публікував дані Пентагону у невеликому ігровому онлайн-чаті Thug Shaker Central, учасники якого цікавляться зброєю та відеоіграми. Пізніше один з учасників чату розмістив документи на загальнодоступному онлайн-форумі, щоб "повідомити своїх друзів про те, що відбувається".

За даними Reuters від 13 квітня, у Пентагоні схильні вважати злив документів, здійснений Джеком Тейшейрою, наймасштабнішим розкриттям секретної інформації за останні роки, що несуть вкрай руйнівні наслідки.

Про те, що у мережу потрапили секретні документи Міноборони США, 7 квітня повідомило видання The New York Times. За даними журналістів, секретну інформацію, ймовірно, відредагували перед публікацією.