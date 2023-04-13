Утечка документов Пентагона: в США арестовали подозреваемого нацгвардейца ВВС (фото)

Американского летчика Джека Тейшейру, предположительно слившего данные Пентагона, удалось идентифицировать благодаря совместной работе журналистов NYT и Bellingcat.

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В США арестовали 21-летнего Джека Тейшейру, состоящего в Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, по подозрению в сливе секретной информации Пентагона в сеть. Об этом пишет CNN со ссылкой на ознакомленного с вопросом официального представителя США.

Сообщается, что ФБР удалось сузить количество подозреваемых по делу об утечке секретной информации. По данным источников издания, в последние дни следователи проводили допросы, а сейчас ведут работу по заведению уголовного дела.

Арест Джека Тейшейры

Информацию об аресте американского военнослужащего Тейшейры подтвердил Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

"Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем ​​без происшествий", — заявил Гарланд.

Задержание Джека Тейшейры Задержание Джека Тейшейры

В Bellingcat также заявили, что провели совместную работу с журналистами The New York Times по идентификации 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейры, предположительно ответственного за слив данных Минобороны США.

Напомним, что редакции The New York Times удалось вычислить Тейшейру посредством анализа его профилей в сети и сравнения фото интерьера его дома со снимками некоторых страниц секретных документов.

Джек Тейшейра

Как оказалось, Тейшейра публиковал данные Пентагона в небольшом игровом онлайн-чате Thug Shaker Central, участники которого интересуются оружием и видеоиграми. Позже один из участников чата разместил документы на общедоступном онлайн-форуме, чтобы "сообщить своим друзьям о том, что происходит".

По данным Reuters от 13 апреля, в Пентагоне склонны считать слив документов, совершенный Джеком Тейшейрой, самым масштабным раскрытием секретной информации за последние годы, несущим крайне разрушительные последствия.

О том, что в сеть попали секретные документы Минобороны США, 7 апреля сообщило издание The New York Times. По данным журналистов, секретная информация, вероятно, была отредактирована перед публикацией.