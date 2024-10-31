Опублікував секретні дані Пентагону про Україну: нацгвардійцю США загрожує 17 років в'язниці

Злив документів про контрнаступ ЗСУ в меморандумі про вирок Джеку Тейшейрі назвали одним із найбільш значущих порушень Закону про шпигунство в історії США.

Related video

Американському військовому з Нацгвардії штату Массачусетс Джеку Тейшейрі, який виклав у відкритий доступ секретні дані Пентагону про український контрнаступ, запросили 17 років тюремного ув'язнення. Про це повідомляє The Independent.

Прокурори вимагатимуть, щоб військовослужбовець Національної гвардії ВПС Массачусетса, який визнав себе винним у розголошенні секретних військових документів про війну в Україні, засудили майже до 17 років ув'язнення.

У меморандумі про вирок, поданому у вівторок, 29 жовтня, прокурори заявили, що Джек Тейшейра "здійснив одне з найзначніших порушень Закону про шпигунство в історії Америки".

"Як військовослужбовець Збройних сил США і володар допуску, обвинувачений поклявся захищати Сполучені Штати та зберігати їхні секрети — секрети, що мають життєво важливе значення для національної безпеки США і фізичної безпеки американців, які служать за кордоном", — зазначили американські прокурори.

Адвокати Тейшейри наполягатимуть, щоб окружна суддя США Індіра Талвані засудила його до 11 років тюремного ув'язнення. Вирок мають винести 12 листопада.

У своєму меморандумі про вирок вони визнали, що їхній підзахисний "ухвалив жахливе рішення, яке повторював протягом 14 місяців".

Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, визнав себе винним у березні за шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону згідно із Законом про шпигунство майже за рік після того, як його заарештували за найзначніший витік інформації про національну безпеку в останні роки.

22-річний чоловік визнав, що незаконно зібрав деякі з найважливіших секретів країни та поділився ними з іншими користувачами на платформі Discord.

Прокурори збираються заявити, що військовослужбовець Національної гвардії Массачусетса, який визнав себе винним у розголошенні секретних військових документів про війну в Україні, має відсидіти майже 17 років у в'язниці.

Нагадаємо, що в березні 2024 року американський військовий визнав провину у витоку документів США про контрнаступ ЗСУ.

Також повідомлялося, що адвокат заявив, що представники ТЦК зламали йому ключицю. У ТЦК припускають, що проблема з рукою була в адвоката і до того.