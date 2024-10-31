Опубликовал секретные данные Пентагона об Украине: нацгвардейцу США грозит 17 лет тюрьмы

Слив документов о контрнаступлении ВСУ в меморандуме о приговоре Джеку Тейшейру назвали одним из самых значимых нарушений Закона о шпионаже в истории США.

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Американскому военному из Нацгвардии штата Массачусетс Джеку Тейшейре, который выложил в открытый доступ секретные данные Пентагона об украинском контрнаступлении, запросили 17 лет тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent.

Прокуроры потребуют, чтобы военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса, признавшего себя виновным в разглашении секретных военных документов о войне в Украине, приговорили почти к 17 годам заключения.

В меморандуме о приговоре, поданном во вторник, 29 октября, прокуроры заявили, что Джек Тейшейра "совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки".

"Как военнослужащий Вооруженных сил США и обладатель допуска, обвиняемый поклялся защищать Соединенные Штаты и хранить их секреты — секреты, которые имеют жизненно важное значение для национальной безопасности США и физической безопасности американцев, служащих за рубежом", — отметили американские прокуроры.

Адвокаты Тейшейры будут настаивать, чтобы окружной судья США Индира Талвани приговорила его к 11 годам тюремного заключения. Приговор должен быть вынесен 12 ноября.

В своем меморандуме о приговоре они признали, что их подзащитный "принял ужасное решение, которое повторял в течение 14 месяцев".

Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, признал себя виновным в марте по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже почти через год после того, как его арестовали за самую значимую утечку информации о национальной безопасности в последние годы.

22-летний мужчина признал, что незаконно собрал некоторые из самых важных секретов страны и поделился ими с другими пользователями на платформе Discord.

Прокуроры собираются заявить, что военнослужащий Национальной гвардии Массачусетса, признавший себя виновным в разглашении секретных военных документов о войне на Украине, должен отсидеть почти 17 лет в тюрьме.

Напомним, что в марте 2024 года американский военный признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ.

Также сообщалось, что адвокат заявил, что представители ТЦК сломали ему ключицу. В ТЦК предполагают, что проблема с рукой была у адвоката и до того.