Загадочный Джек Тейшейра. Как 21-летний парень получил доступ к секретным документам Пентагона

Related video

Кто такой Джек Тейшейра?

Под моими предыдущими постами на эту тему читатели удивляются: как 21-летний юноша мог иметь доступ к государственным тайнам военно-тактического и военно-стратегического уровня?

Все это стало возможным потому, что Джек Тейшейра служил в армии США техником и наладчиком кибернетических систем. И в силу своих служебных обязанностей он отлаживал, кодировал, шифровал, ремонтировал и обслуживал компьютеры, серверы и другую кибертехнику военных ведомств и структур США.

Согласно информации Пентагона, Джек Дуглас Тейшейра служил в 102 разведывательном управлении воздушной нацгвардии в штате Массачусетс.

Момент ареста Джека Тейшейры Фото: Скриншот

Джек Тейшейра вступил в армию в 2019 году, а через два года начал выполнять свои обязанности на базе в Массачусетсе, где, согласно записям, занимался обслуживанием киберсистем, и благодаря этому мог получить доступ к разного рода информации, в том числе тайной.

Обычно, говорят военные специалисты, в аналитических и IТ-структурах вооруженных сил и Министерства обороны США работают преимущественно очень молодые люди.

Схема утечки такова: Джек Тейшера был модератором закрытой и секретной группы молодых американских расистов и геймеров Thug Shaker Central, объединявшей 30 человек. Кто-то из этих 30 во время дискуссии в качестве своих аргументов разместил в этой тайной группе злополучные секретные документы. А еще один из этих 30 человек сделал слив этих документов в открытый доступ. Вот и все.

Источник

Важно