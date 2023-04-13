Осадок остался. Разрушит ли утечка из Пентагона согласие между Украиной и США

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Уже неделю активно обсуждается тема утечек секретных документов из Пентагона. И как это часто бывает, некоторые журналисты и комментаторы оценивают ситуацию очень эмоционально, почти как "катастрофу". В частности, это касается темы украинского контрнаступления, а также взаимоотношений между США и Украиной. Так ли это на самом деле?

Вот ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые в связи с темой "утечек" из Пентагона.

Это правдивая информация или фейк?

Судя по реакции официальных лиц США, в том числе и руководства Пентагона, проблема реальна. Но некоторые документы, особенно по Украине, в частности, по потерям российской и украинской стороны, искажались (фальсифицировались) на российских телеграмм-каналах. Некоторые документы используются российскими спецслужбами для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины и США.

Повлияют ли эти утечки на планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины? Прямо и существенно – нет, косвенно и частично – да. На самом деле, никакой очень секретной информации о контрнаступлении не появилось. Наиболее серьезная информация в этом контексте касалась количественных данных об обучении украинских военных за границей и поставках западного оружия, по сути – о резервах, которые Украина может применить для контрнаступления. Но значительная часть такой информации уже появлялась в открытом доступе, особенно по танкам и бронетехнике. Однако о дате наступления и возможных направлениях ударов никакой информации нет. Кстати, отмечу, что об этом гораздо больше говорят (в формате предположений) в СМИ, к сожалению, и некоторые официальные лица. Ущерб именно от этого гораздо больше (прежде всего с точки зрения формирования чрезмерных и затянувшихся ожиданий), чем от утечек из Пентагона. Будут ли менять планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины? На всякий случай, некоторые коррективы в эти планы могут внести. Никто же точно не знает, что именно и в каких объемах "утекло". Однако, предполагаю, что планы контрнаступления и без этого уже неоднократно менялись, в силу разных объективных и субъективных обстоятельств.

На военное сотрудничество Украины и США утечка из Пентагона не повлияет Фото: Yves Herman/Pool (Reuters)

Повлияют ли эти утечки на отношения между США и Украиной, в частности, на уровень поддержки Украины со стороны США? Общий ответ – нет. Во-первых, потому, что "потекло" не у нас, а в США. Во-вторых, потому что это не в интересах ни Украины, ни США. Мы не можем отказаться от американской помощи, которая критически важна для нас. И не в интересах США прекращать такую помощь. Проблема же не в самом факте такой помощи или в каких-то неприемлемых ее формах, а в утечке информации. Это внутренняя проблема США, которую предстоит решить. Но в этой связи проверки и предосторожности с обеих сторон, наверное, возрастут. Вот это и будет главным следствием возникшей проблемы.

Некоторые драматизируют факт "прослушивания" американцами украинского Президента. Но любой человек, компетентный в вопросах международной политики, прекрасно понимает, что американцы (так же, как россияне и китайцы) пытаются слушать всех влиятельных государственных деятелей – и потенциальных противников, и союзников, и тех, кто маневрирует между разными лагерями. Тем более это делают в условиях войны. 10 лет назад был скандал вокруг информации о том, что американские спецслужбы прослушивали мобильный телефон канцлера ФРГ А. Меркель. И что? Шума было много. Для обеих сторон возникли определенные, но не слишком значительные имиджевые негативы. Однако на отношения обеих стран это существенно не повлияло. Думаю, что и нынешние "утечки" не повлияют кардинально на партнерские отношения США не только с Украиной, но и с другими дружественными странами — от разведывательной коалиции "Пяти глаз" до Южной Кореи. Хотя "осадок", безусловно, останется и предостережения вырастут.

Подытожим. На данный момент ситуация с утечками секретных документов из Пентагона является проблемной (в первую очередь для США), но не критической (особенно для нас). Однако дырки, из которых "течет", необходимо срочно найти и закрыть.

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