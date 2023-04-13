Осад залишився. Чи зруйнує витік із Пентагону згоду між Україною та США

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Уже тиждень активно обговорюється тема витоків секретних документів із Пентагону. І як це часто буває, деякі журналісти й коментатори оцінюють ситуацію дуже емоційно, майже як "катастрофу". Зокрема це стосується теми українського контрнаступу, а також взаємин між США й Україною. Чи так воно насправді?

Ось відповіді на запитання, які найчастіше ставлять у зв’язку з темою "витоків" із Пентагону.

Це правдива інформація, чи фейк?

Судячи з реакції офіційних осіб США, зокрема й керівництва Пентагону, проблема є реальною. Але деякі документи, особливо щодо України, зокрема про втрати російської та української сторони, спотворювалися (фальсифікувалися) на російських телеграм-каналах. Також деякі документи використовуються російськими спецслужбами для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України та США.

Чи вплинуть ці витоки на плани контрнаступу Збройних сил України? Прямо та суттєво — ні, опосередковано та частково — так. Насправд ніякої дуже секретної інформації про контрнаступ не з’явилося. Найсерйозніша інформація в цьому контексті стосувалася кількісних даних про навчання українських військових за кордоном і постачання західної зброї, по суті — про резерви, які Україна може застосувати для контрнаступу. Але значна частка такої інформації вже з’являлася у відкритому доступі, особливо щодо танків і бронетехніки. Однак про дату наступу та ймовірні напрями ударів жодної інформації немає. До речі, зазначу, що про це набагато більше говорять (у форматі припущень) в ЗМІ, на жаль, і деякі офіційні особи. Шкоди саме від цього набагато більше (перш за все, з точки зору формування надмірних і затягнутих очікувань), ніж від витоків із Пентагону. Чи змінюватимуть якось плани контрнаступу Збройних сил України? Про всяк випадок певні корективи в ці плани можуть зробити. Ніхто ж точно не знає, що саме та в яких обсягах "витекло". Проте, припускаю, що плани контрнаступу й без цього вже неодноразово змінювали через різні об’єктивні та суб’єктивні обставини.

На військову співпрацю України та США витік із Пентагону не вплине Фото: Yves Herman/Pool (Reuters)

Чи вплинуть ці витоки на взаємини між США й Україною, зокрема на рівень підтримки України з боку США? Загальна відповідь — ні. По-перше, тому, що "потекло" не в нас, а в США. По-друге, тому що це не в інтересах ні України, ні США. Ми не можемо відмовитися від американської допомоги, яка є критично важливою для нас. І не в інтересах США припиняти таку допомогу. Проблема ж не в самому факті такої допомоги або в якихось неприйнятних її формах, а у витоках інформації. Це внутрішня проблема США, яку треба буде вирішити. Але у зв’язку з цим перевірки та перестороги з обох боків, напевно, зростуть. Ось це й буде головний наслідок проблеми, яка виникла.

Дехто драматизує факт "прослуховування" американцями українського Президента. Але будь-яка людина, яка є компетентною в питаннях міжнародної політики, чудово розуміє, що американці (також як росіяни та китайці) намагаються слухати всіх впливових державних діячів — і потенційних противників, і союзників, і тих, хто маневрує між різними таборами. Тим більше, це роблять в умовах війни. 10 років тому був скандал навколо інформації про те, що американські спецслужби прослуховували мобільний телефон канцлера ФРН А. Меркель. І що? Галасу було багато. Для обох сторін виникли певні, але не дуже значні іміджеві негативи. Проте на взаємини обох країн це суттєво не вплинуло. Думаю, що й нинішні "витоки" не вплинуть кардинально на партнерські взаємини США не тільки з Україною, а й із іншими дружніми країнами — від розвідувальної коаліції "П'яти очей" до Південної Кореї. Хоча "осад", безумовно, залишиться, і перестороги зростуть.

Підсумуємо. Наразі ситуація з витоками секретних документів із Пентагону є проблемною (в першу чергу, для США), але не критичною (особливо для нас). Проте дірки, з яких "тече", необхідно терміново знайти й закрити.

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