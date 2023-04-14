Загадковий Джек Тейшейра. Як 21-річний хлопець отримав доступ до секретних документів Пентагону

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Хто такий Джек Тейшейра?

Під моїми попередніми дописами на цю тему читачі дивуються: як 21-річний юнак міг мати доступ до державних таємниць військово-тактичного і військово-стратегічного рівня?

Усе це стало можливим тому, що Джек Тейшейра служив в армії США техніком і наладчиком кібернетичних систем. І згідно зі своїми службовими обов'язками він налагоджував, кодував, шифрував, ремонтував і обслуговував комп'ютери, сервери та іншу кібертехніку військових відомств і структур США.

Згідно з інформацією Пентагону, Джек Дуглас Тейшейра служив у 102 розвідувальному управлінні повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.

Момент арешту Джека Тейшейри Фото: Скріншот

Джек Тейшейра вступив до армії у 2019 році, а за два роки почав виконувати свої обов'язки на базі в Массачусетсі, де, згідно із записами, займався обслуговуванням кіберсистем, і завдяки цьому міг отримати доступ до різного роду інформації, зокрема таємної.

Зазвичай, кажуть війскові фахівці, в аналітичних та ІТ структурах збройних сил і Мінiстерства оборони США працюють переважно дуже молоді люди.

Схема витоку така: Джек Тейшера був модератором закритої і секретної групи молодих американських расистів та геймерів Thug Shaker Central, яка об'єднувала 30 осіб. Хтось із цих 30 під час дискусії як свої аргументи розмістив у цій таємній групі оті злощасні секретні документи. А іще хтось із цих 30 осіб зробив злив цих документів у відкритий доступ. Ось і все.

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