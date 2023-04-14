Загадковий Джек Тейшейра. Як 21-річний хлопець отримав доступ до секретних документів Пентагону
"Джек Тейшейра був модератором закритої групи молодих расистів та геймерів, яка об'єднувала 30 осіб. Хтось із цих 30 під час дискусії розмістив оті злощасні секретні документи. А ще хтось із цих 30 зробив злив цих документів у відкритий доступ". Думка
Хто такий Джек Тейшейра?
Під моїми попередніми дописами на цю тему читачі дивуються: як 21-річний юнак міг мати доступ до державних таємниць військово-тактичного і військово-стратегічного рівня?
Усе це стало можливим тому, що Джек Тейшейра служив в армії США техніком і наладчиком кібернетичних систем. І згідно зі своїми службовими обов'язками він налагоджував, кодував, шифрував, ремонтував і обслуговував комп'ютери, сервери та іншу кібертехніку військових відомств і структур США.
Згідно з інформацією Пентагону, Джек Дуглас Тейшейра служив у 102 розвідувальному управлінні повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.
Джек Тейшейра вступив до армії у 2019 році, а за два роки почав виконувати свої обов'язки на базі в Массачусетсі, де, згідно із записами, займався обслуговуванням кіберсистем, і завдяки цьому міг отримати доступ до різного роду інформації, зокрема таємної.
Зазвичай, кажуть війскові фахівці, в аналітичних та ІТ структурах збройних сил і Мінiстерства оборони США працюють переважно дуже молоді люди.
Схема витоку така: Джек Тейшера був модератором закритої і секретної групи молодих американських расистів та геймерів Thug Shaker Central, яка об'єднувала 30 осіб. Хтось із цих 30 під час дискусії як свої аргументи розмістив у цій таємній групі оті злощасні секретні документи. А іще хтось із цих 30 осіб зробив злив цих документів у відкритий доступ. Ось і все.Важливо