Заключил сделку: летчик признал вину в утечке документов США о контрнаступлении ВСУ, — CNN

По словам журналистов, Тейшейра согласился передать все соответствующие документы, которые у него есть. Прокуроры потребуют от судьи назначить наказание в виде 200 месяцев лишения свободы.

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Военнослужащий национальной гвардии США, обвиненный в размещении в социальных сетях большого количества секретных разведывательных отчетов и других документов Пентагона, признал себя виновным. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что 22-летний Тейшейра признал себя виновным по всем шести пунктам обвинения, которые были предъявлены ему в связи Законом о шпионаже.

Как говорится в судебных документах, Тейшейра согласился провести допрос с представителями разведывательного сообщества и Министерства обороны США, а также передать все соответствующие документы, которые у него есть или местонахождение которых ему известно.

По словам журналистов, взамен прокуроры заявили, что потребуют от судьи назначить наказание для Тейшейры в виде 200 месяцев или более 16 лет лишения свободы.

"Рекомендованный суровый приговор — это гораздо меньший срок, чем потенциальное тюремное заключение сроком на десятилетия, которое ему могло бы грозить, если бы он не заключил сделку", — отметили журналисты.

Сообщается, что прокуратура пообещала не предъявлять Тейшейре дополнительных обвинений по Закону о шпионаже.

"Джек Тейшейра никогда не узнает секретной информации до конца своей жизни", — заявил прокурор округа Массачусетс Джош Леви.

"Это признание вины влечет за собой ответственность и в некоторой степени завершает главу, которая нанесла глубокий ущерб безопасности нашей страны", — сказал Мэтт Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности в Министерстве юстиции.

В материале говорится, что окончательный приговор в конечном итоге будет вынесен федеральным судьей в сентябре. Уроженец Массачусетса находится под стражей с момента первого ареста в апреле 2023 года.

По словам журналистов, утечка документа потрясла мир разведки, когда о ней впервые стало известно в прошлом году. В результате были выявлены недостатки в том, как Пентагон охраняет свои самые важные секреты.

Согласно судебным документам, Тейшейра руководил малоизвестным чатом на платформе Discord под названием "Thug Shaker Central", где участники публиковали мемы и говорили об оружии и религии.

Во время работы на военной базе на Кейп-Коде обвиняемый якобы проводил несанкционированный поиск в правительственных базах данных, несмотря на неоднократные предупреждения своего начальства не делать этого.

По словам прокуроров, Тейшейра сначала начал публиковать сообщения, содержащие секретную информацию, а в конечном итоге опубликовал фотографии документов, помеченных как секретные.

Документы включали широкий спектр строго секретной информации, включая данные о прослушке ключевых союзников и противников, а также резкие оценки состояния российско-украинской войны и прочее.

Утечка секретных документов Пентагона: что известно

Напомним, 7 апреля 2023 года издание The New York Times сообщило со ссылкой на свои источники, что в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и Вашингтона по наращиванию мощи ВСУ перед контрнаступлением.

Журналистам NYT и Bellingcat удалось идентифицировать человека, предположительно слившего данные Пентагона. Речь идет о 22-летнем американском летчике Джеке Тейшейре. Его арестовали 13 апреля по подозрению в утечке секретной информации США в сеть.

В ходе заседания 21 июня 2023 года Тейшейра не признал свою вину по каждому из пунктов обвинения. Кроме того, его адвокаты завили, что обвиняемый не ожидал распространения опубликованных им секретных данных в интернете и подвергли критике прокуроров за якобы преувеличение рисков