Большинство были зэками: у Пригожина раскрыли данные о потерях ЧВК "Вагнер" в Украине

Один из командиров группировки заявил, что в Украине воевали 78 тысяч "вагнеровцев". Из них 49 тысяч были заключенными тюрем РФ.

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ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине 22 тысячи наемников убитыми и 40 тысяч – ранеными. Об этом заявил один из членов Совета командиров "вагнеровцев", о чем пишет Telegram-канал "Разгрузка Вагнера".

Сообщается, что в Украине воевали 78 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". 49 тысяч из них были заключенными. Живыми и здоровыми смогли уйти 25 тысяч человек.

"Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч", — говорится в сообщении.

Также неназванный "вагнеровец" отметил, что эти данные на момент конца мая.

Судя по комментарию, он спорит с депутатом Госдумы РФ Владимиром Шамановым, который 19 июля сказал, что более 30 тысяч наемников ЧВК "Вагнер" подписали контракт с Министерством обороны РФ.

"По моим данным, примерно 32-33 тысячи "вагнеровцев" заключили контракты с Минобороны, и от 7 до 10 тысяч находятся с Пригожиным", — отметил он, добавив, что наемников нужно вернуть в Украину.

Как ответил ему командир ЧВК "Вагнер", каким образом сформировались 33 тысячи человек, которые подписали контракт с Минобороны РФ – неизвестно.

"Если все убитые и ушедшие в отпуск подписали контракты, то тогда это возможно. Тут не поспоришь", — отметил он.

Напомним, что в мае глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин также говорил, что его ЧВК потеряла в Украине около 20 тысяч человек. А половина из них – это завербованные заключенные. Он добавил, что на момент боев за Бахмут в составе его частного военизированного формирования осталось 35 тысяч человек.

Кроме того, СМИ сообщали, что в слитых "секретных документах США" указаны боевые потери Украины и РФ. Так, согласно опубликованным данным Минобороны США, российская армия потеряла 189 500–223 000 своих военных, из них 35 500–43 000 убитыми и 154 000–180 000 ранеными.