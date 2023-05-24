Пригожин заявил о гибели 20 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине: Гиркин не поверил

По словам бывшего главаря боевиков т.н. "ДНР", безвозвратные потери среди "вагнеровцев" составляют по меньшей мере 40 тысяч человек.

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За все время полномасштабного вторжения в Украину погибли 20 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", половина из них – это завербованные заключенные. Такие данные основатель ЧВК Евгений Пригожин озвучил в интервью российскому пропагандисту Константину Долгову.

"За время операции (в Бахмуте – ред.) я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло примерно 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Приблизительно еще процентов 20 – это раненые, которые имеют ранения, которые не дают возможности от трех месяцев и более выполнять боевые задачи", – сказал Пригожин.

Он добавил, что на момент боев за Бахмут в составе его частного военизированного формирования осталось 35 тысяч человек.

Гиркин не верит в "статистику" Пригожина

В своем Telegram-канале бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал информацию основателя ЧВК. По его словам, безвозвратные потери наемников составляют по меньшей мере 40 тысяч человек. Это результат тактики "любителя бахмутских мясорубок".

"По некоторым имеющимся у меня данным, потери "Вагнера" даже за полугодичную операцию, завершившуюся штурмом Бахмута, больше (минимум в полтора раза), но я эту цифру еще никогда и нигде не озвучивал и не намеревался, пока сам "Весельчак У" (…) об этом не заговорил", – написал Гиркин.

Напомним, 24 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Россия сделала противоположное заявленной цели "спецоперации" – милитаризировала Украину. По его словам, если на начало вторжения у Украины было 500 танков, теперь — пять тысяч. Если умело воевать 20 тыс. человек, то теперь — умеют 400 тыс.

22 мая представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении находится на грани полного уничтожения. В то же время украинские военные постепенно вытесняют противника с боевых позиций на флангах.