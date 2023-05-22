ЧВК "Вагнер" близка к уничтожению: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, – ВСУ (видео)

Сергей Череватый заявил, что Евгений Пригожин рассматривает любую возможность покинуть город Бахмут в знак достижения значимой военной победы.

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Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что частная российская военная компания "Вагнер" на Бахмутском направлении находится на грани полного уничтожения. В то же время украинские военные постепенно вытесняют противников с боевых позиций на флангах. Об этом сообщил Череватый в эфире телеканала FREEДОМ.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассматривает возможность покинуть город Бахмут в знак достижения значимой военной победы.

"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", – подчеркнул Череватый.

По его словам, в течение последних нескольких дней украинские военные смогли продвинуться вперед на Бахмутском направлении на расстояние около 700 метров. За последние 24 часа они также смогли укрепить свои позиции на флангах, продвинувшись на 250-400 метров.

"У нас нет преимущества в силах и средствах на этом направлении, но у нас есть мотивация, нестандартность действий, асимметричность. Мы апологеты активной обороны. Враг хотя и перебросил некоторые новые подразделения, но они все слабо мотивированы, не знают местность. Мы этим пользуемся и при малейшей возможности атакуем", — отметил Череватый.

Бахмут, Донецкая обл

Силы обороны Украины сражаются за господствующие высоты на флангах Бахмута Донецкой области. Как отметила 22 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские бойцы за время обороны Бахмута смогли существенно снизить наступательный потенциал врага, но бои в городе продолжаются. Оккупационные войска России проводят зачистку в захваченных районах города.

Напомним, 2 мая командир 3-й ОШБр заявил, что Силы обороны, кроме уничтожения личного состава ВС РФ, смогли увеличить обменный фонд Украины. По данным командования, россияне потеряли убитыми и ранеными более 200 человек. Российская 72-я отдельная мотострелковая бригада понесла значительные потери в Бахмуте.

Силы специальных операций ВС Украины 6 апреля опубликовали видео работы украинских защитников в Бахмуте от первого лица. На видео можно увидеть лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом.