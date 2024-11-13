Слил данные о контрнаступлении ВСУ: американец Джек Тейшейра получил тюремный срок

Нацгвардеец из Массачусетса Джек Тейшейра, страдающий аутизмом, опубликовал в чатах Discord сотни секретных документов Пентагона.

Джек Тейшейра, член Национальной гвардии ВВС Массачусетса, был приговорен 12 ноября к 15 годам тюремного заключения за утечку в интернет совершенно секретных военных документов США, в том числе связанных с вторжением России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

22-летнему Тейшейре был вынесен приговор окружным судьей США Индирой Талвани в Бостоне после того, как в марте он признал себя виновным в совершении того, что федеральные прокуроры назвали "одним из самых существенных и значимых нарушений" антишпионского закона США. В суде он извинился за свои действия.

Джек Тейшейра в зале суда Фото: Washington Post

"Я сожалею обо всем вреде, который я причинил", — сказал Тейшейра, одетый в оранжевую тюремную форму, судье во время слушания по вынесению приговора.

Судья заявил, что, несмотря на обширную подготовку по обращению с секретными документами и предупреждения о наказаниях за их разглашение, Тейшейра "за год опубликовал в интернете на Discord сотни документов".

"Тот факт, что другие не сделали больше, чтобы остановить вас, действительно прискорбен", — сказала она Джеку.

Тейшейра, который находится под стражей с момента ареста в апреле 2023 года, признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной обороны, в связи с утечкой в ​​прошлом году большого количества секретных записей группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

Что известно о Джеке Тейшейре

До ареста Тейшейра был летчиком первого класса на авиабазе Национальной гвардии Отис на Кейп-Коде в Массачусетсе, где он работал специалистом по поддержке информационных технологий и занимался киберзащитой.

Джек Тейшейра Фото: Instagram

Журналисты Washington Post выяснили, что Джек Тейшейра собрал у себя дома целый арсенал, а также заявлял, что готовился к тому, что он представлял себе как жестокую борьбу с легионом предполагаемых противников — включая чернокожих, политических либералов, евреев, геев и трансгендеров, — которые сделают жизнь невыносимой для того типа человека, которым, по его словам, был Тейшейра: православного христианина, политического консерватора и готового защищать если не правительство Соединенных Штатов, то набор идеалов, на которых, как он представлял, оно было основано. Любовь Тейшейры к оружию, которая впервые привела его в онлайн-сообщество друзей, переплеталась с глубоким подозрением к правительству, что он служил рядовым членом Национальной гвардии ВВС.

Два кадра с прямой трансляции Тейшейры на сервере Discord с Объединенной базы Кейп-Код, где он работал Фото: Скриншот

Для Тейшейры практика обращения с огнестрельным оружием, похоже, была больше, чем просто хобби. "Он довольно часто употреблял термин "расовая война", — рассказал близкий друг, который проводил время с Тейшейрой в онлайн-сообществе на Discord, платформе, популярной среди игроков в видеоигры, и в течение нескольких лет вел с ним длительные личные телефонные и видеозвонки.

"Он называл себя расистом, и не раз. Я бы сказал, что он этим гордился", — сказал друг в интервью. У Тейщейры было несколько аккаунтов. Среди прочего, он сливал данные на сервер, который называется Abinavski's Exclusion Zone и связан со стримером YouTube, который играет в видеоигру War Thunder, известную своими реалистичными моделями танков, истребителей и других военных машин. ветке.

Преступление Джека Тейшейра

Несмотря на то, что он был летчиком низшего звена, Тейшейра имел допуск к сверхсекретной информации. По словам прокуроров, начиная с января 2022 года, он начал получать доступ к сотням секретных документов, связанных с такими темами, как вторжение России в Украину.

По словам прокуроров, Тейшейра делился секретной информацией на частных серверах Discord, хвастаясь при этом, что у него есть доступ к "материалам для Израиля, Палестины, Сирии, Ирана и Китая".

Он сделал это, несмотря на то, что его начальство дважды выносило ему замечания в 2022 году по поводу обращения с секретной информацией и предостерегло его от изучения секретный данных.

Его утечки включали информацию о поставках США оборудования Украине и о том, как оно будет использоваться после вторжения России в 2022 году.

Прокуроры настаивали на приговоре в 17 лет тюремного заключения, что, по словам помощника прокурора США Джареда Долана, гарантирует, что история Тейшейры станет "предостережением для мужчин и женщин в армии и лиц, имеющих допуск к военной службе в правительстве США".

Арест Джека Тейшейра Фото: Скриншот

Адвокаты Тейшейры призывали Талвани назначить ему только 11-летний срок. Они заявили, что Тейшейра страдает аутизмом и находится в изоляции, и что его намерением никогда не было навредить Соединенным Штатам, а лишь просвещать друзей, с которыми он познакомился в сети, о мировых событиях, включая войну в Украине.

"Он наивно полагал, что может доверять своим друзьям", — сказал Бахрах.

В декабре ВВС США объявили, что приняли дисциплинарные меры в отношении 15 военнослужащих из-за утечки и освободили полковника Шона Райли от командования подразделением, в котором служил Тейшейра.

Это произошло после того, как в отчете генерального инспектора ВВС по инциденту было установлено, что некоторые члены подразделения Тейшейры и его руководство "имели информацию о четырех отдельных случаях его сомнительной деятельности".

Напомним, Джек Тейшейра начал сливать данные о вторжении РФ в Украину менее чем через 48 часов после начала полномасштбаной войны.