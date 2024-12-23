Геймер опубликовал секретные данные о боевом самолете, чтобы выиграть онлайн-спор

После того, как секретные военные документы появились в игре War Thunder, в Министерстве обороны Италии запаниковали и приняли меры по их изъятию.

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Геймер опубликовал секретные военные документы, чтобы выиграть онлайн-спор о возможностях радара боевого самолета. Игроки War Thunder спорили о возможностях сканирования Eurofighter Typhoon — реального самолета, недавно представленного в игре. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер игры War Thunder

Спор настолько разгорелся, что один пользователь опубликовал секретные материалы в попытке доказать свою точку зрения, что заставило Министерство обороны Италии принять меры и удалить просочившиеся документы после того, как было подтверждено, что они подлинные.

После утечки документа, в котором раскрывались различия между возможностями ручного и электронного сканирования истребителя Eurofighter, менеджер сообщества форума напомнил пользователям о связанных с этим рисках и ответственности.

"Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз напомнить всем присутствующим: пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь публиковать или делиться какими-либо источниками, если вы на 100 процентов не уверены, что они юридически рассекречены и безопасны для публичного использования", — написал он.

Технический модератор форума добавил: "Мы напрямую получили подтверждение от итальянского Министерства обороны, что эти документы доступны незаконно. Вы не можете использовать эти документы для отчетности и не можете их публиковать".

Министерство обороны Италии заявило: "Мы крайне серьезно относимся ко всем случаям несанкционированного раскрытия информации. Этот инцидент будет рассмотрен, и, при необходимости, будет начато расследование, а также будут приняты меры по недопущению повторения подобных случаев. Мы не комментируем утечку документов".

Игра War Thunder очень популярна не только среди гражданских, но и среди военных. Так, солдаты в Форт-Худе, штат Техас, отрабатывают маневры танков, используя онлайн-игру War Thunder. Обычно солдаты управляют танками M1A2 Abrams группами по четыре человека, причем каждому солдату отводится роль командира, наводчика, заряжающего или водителя.

"У нас много солдат, которые в свободное время увлекаются видеоиграми. Поговорив со многими из них, мы узнали, что многие из них играют в танковые игры, и поэтому мы начали изучать возможности", — рассказал капитан Майк Манугян.

War Thunder — это бесплатный боевой симулятор, позволяющий игрокам со всего мира использовать высокореалистичную военную технику из разных эпизодов истории.

Игра War Thunder Фото: War Thunder

В то время как разработчики игры, венгерская компания Gaijin Entertainment, полагаются на общедоступную информацию для кодирования возможностей транспортных средств, пользователи приобрели дурную славу за утечку закрытых данных на форумах, чтобы попытаться внести изменения.

Самая громкая из таких утечек произошла в 2021 году, когда игрок, представившийся командиром Challenger 2, опубликовал в сети секретные документы, пытаясь заставить Gaijin Entertainment улучшить конструкцию своего цифрового танка.

Утечка документов, по сути, руководства по эксплуатации Challenger 2, вынудила Министерство обороны Великобритании вмешаться.

Напомним, 22-летний Джек Тейшейра, член Национальной гвардии ВВС Массачусетса, был приговорен 12 ноября к 15 годам тюремного заключения за утечку в интернет совершенно секретных военных документов США, в том числе связанных с вторжением России в Украину.