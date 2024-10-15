Важнее, чем новый калибр: винтовки NGSW оснастили высокотехнологичной оптикой (фото)

Речь идет о системе управления огнем XM157, которая играет ключевую роль в повышении боевых возможностей, раскрывая в полной мере потенциал калибра 6,8 мм.

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Разработчики нового поколения оружия для армии США сосредоточены на инновациях, связанных с программным обеспечением, а не только с механикой и боеприпасами. В 2024 году армейцы уже получили первую партию системы Next Generation Squad Weapon (NGSW) калибра 6,8 мм, теперь же винтовки и пулеметы оснастят высокотехнологичной оптикой. Об этом пишет Defense News.

Новое оружие включает в себя винтовку XM7, ручной пулемет XM250 и высокотехнологичную систему управления огнем XM157, которая играет ключевую роль в повышении боевых возможностей. Оружие оснащено новым калибром 6,8 мм, что увеличивает дальность и мощность стрельбы по сравнению с предшественниками, карабином M4 и пулеметом M249, использующими патроны калибра 5,56 мм. В первую очередь новое вооружение предназначено для ближнего боя, включая пехоту и войска специального назначения.

"Высокотехнологичная оптика — это не просто обычный оптический прицел. Она содержит баллистический калькулятор и встроенный модуль определения дальности, которые помогают стрелку определить точку прицеливания и корректировать огонь по ходу стрельбы. В прицел также встроены атмосферный датчик, компас и лазеры для прицеливания в видимом и инфракрасном диапазонах", — пояснили обозреватели.

Кроме того, система может быть интегрирована с нашлемным устройством ситуационной осведомленности и ночного видения IVAS.

Ручной пулемет XM250

Технологии управления огнем

Специалисты отмечают, что система XM157 играет центральную роль в реализации преимуществ нового калибра. Она позволяет солдатам эффективно использовать увеличенную дальность стрельбы, превосходя по этим параметрам калибр 7,62 мм, используемый в пулеметах M240. Одним из главных факторов развития этой системы стала возможность ее интеграции с новыми сенсорами, которые армия планирует развивать совместно с оборонной промышленностью.

Оптика Vortex для оружия NGSW Фото: Defense News

Также отмечается, что в октябре 2024 года планируется проведение оценочных испытаний систем NGSW на базе Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. А в 2025 году армейский персонал продолжит тестирование в условиях жаркой погоды и тропического климата. Производство патронов калибра 6,8 мм начнется на заводе Sig Sauer в Арканзасе, при этом будут созданы дополнительные линии производства на заводе боеприпасов в Лейк-Сити штата Миссури.

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Ранее сообщалось, что армия США в 2024 году планирует вооружить некоторые подразделения пулеметами XM250, которые разработаны компанией SIG Sauer под новый патрон 6,8x51 мм. Известно, что в начале этого года новое оружие было поставлено солдатам 101-й воздушно-десантной дивизии.