Винтовка NGSW: американские десантники испытывают оружие нового поколения (фото)

Американские бойцы отметили положительную разницу новой системы в плане убойной мощности, а также преимущества ведения огня на дальней дистанции.

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Американские военнослужащие в Форт-Кэмпбелл недавно завершили испытания семейства образцов стрелкового оружия следующего поколения NGSW-Automatic Rifle (AR) и системы NGSW-Fire Control (FC) калибра 6.8-мм Common Cartridge. В ходе обучения были рассмотрены сходства и различия между новым оружием и старыми 5,56-мм карабинами M4A1 Carbine и системами M249 Squad Automatic Weapon с упором на повышенную убойность. Подробности испытаний рассказала 8 декабря пресс-служба армии США.

В испытаниях принимали участие бойцы дивизии Eagle Division, а также военнослужащие роты "Альфа" воздушно-десантной дивизии США.

После маневров у бойцов была возможность рассказать о своих наблюдениях и выявить основные различия стрелкового оружия разных поколений. Офицеры подразделений отметили, что бойцы сразу заметили разницу между более ранними системами M4, M249 и NGSW.

"В целом, я чувствую себя быстрее с M249, но предпочитаю NGSW-AR, потому что она делает меня более смертоносным", — сказал десантник Максимилиано Аргуиндегуи.

"Остановочная мощь патрона 6,8 значительно выше, чем у M4 и M249, а возможность использования как с глушителем, так и без него — это огромная возможность для огневой поддержки", — добавил сержант Джек Скотт.

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Командир "Альфы" Иван Альварес признался, что поначалу скептически относился к NGSW, до тех пор пока не отметил преимущества новой системы на дальних дистанциях.

"Когда мы только начали испытания, я был категорически против NGSW-R. Я привык к M4, он легче. Я привык к отдаче, к бою, ко всему, что может предложить M4. Но когда мы начали тестировать NGSW-R, я увидел, какие возможности он дает пехотинцу, особенно на больших дистанциях", — сказал боец.

В чем особенность системы NGSW

Прежде всего новое вооружение предназначено под калибр 6,8×51, а не под стандартный патрон НАТО 5.56×45 мм, который состоит на вооружении добрых 60 лет. Патроны 6,8-мм имеют гибридную гильзу (цоколь — из стали, корпус — из латуни), предназначенную для работы с более высоким давлением, чем в обычных боеприпасах. Это в свою очередь приводит к значительному увеличению скорости и энергии при попадании в цель.

Кроме того NGSW подразумевает наличие глушителя в качестве стандартного оборудования. В частности, в новых образцах пока используются глушители SIG SLX. Они предназначены для уменьшения отдачи, звука выстрела и пламенности и имеют запатентованную быстросъемную конструкцию.

Патрон 6,8×51 для винтовок NGSW

Ранее сообщалось, что компания Barrett представила новую винтовку в линейке MRAD, которая была выпущена 1 декабря 2023 года. Оружие, которое предназначено для ведения огня на предельно больших дистанциях, пока выпускается под патрон .416 Barrett, но в будущем количество калибров будет увеличено.