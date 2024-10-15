Важливіше, ніж новий калібр: гвинтівки NGSW оснастили високотехнологічною оптикою (фото)

Йдеться про систему управління вогнем XM157, яка відіграє ключову роль у підвищенні бойових можливостей, розкриваючи повною мірою потенціал калібру 6,8 мм.

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Розробники нового покоління зброї для армії США зосереджені на інноваціях, пов'язаних із програмним забезпеченням, а не тільки з механікою і боєприпасами. У 2024 році армійці вже отримали першу партію системи Next Generation Squad Weapon (NGSW) калібру 6,8 мм, тепер же гвинтівки й кулемети оснастять високотехнологічною оптикою. Про це пише Defense News.

Нова зброя охоплює гвинтівку XM7, ручний кулемет XM250 і високотехнологічну систему управління вогнем XM157, яка відіграє ключову роль у підвищенні бойових можливостей. Зброя оснащена новим калібром 6,8 мм, що збільшує дальність і потужність стрільби порівняно з попередниками, карабіном M4 і кулеметом M249, які використовують патрони калібру 5,56 мм. Насамперед нове озброєння призначене для ближнього бою, включно з піхотою і військами спеціального призначення.

"Високотехнологічна оптика — це не просто звичайний оптичний приціл. Вона містить балістичний калькулятор і вбудований модуль визначення дальності, які допомагають стрільцю визначити точку прицілювання і коригувати вогонь під час стрільби. У приціл також вбудовані атмосферний датчик, компас і лазери для прицілювання у видимому та інфрачервоному діапазонах", — пояснили оглядачі.

Крім того, система може бути інтегрована з нашоломним пристроєм ситуаційної обізнаності та нічного бачення IVAS.

Ручний кулемет XM250

Технології управління вогнем

Фахівці зазначають, що система XM157 відіграє центральну роль у реалізації переваг нового калібру. Вона дає змогу солдатам ефективно використовувати збільшену дальність стрільби, перевершуючи за цими параметрами калібр 7,62 мм, який використовується в кулеметах M240. Одним із головних чинників розвитку цієї системи стала можливість її інтеграції з новими сенсорами, які армія планує розвивати спільно з оборонною промисловістю.

Оптика Vortex для зброї NGSW Фото: Defense News

Також зазначається, що в жовтні 2024 року планується проведення оцінювальних випробувань систем NGSW на базі Форт-Кемпбелл, штат Кентуккі. А 2025 року армійський персонал продовжить тестування в умовах спекотної погоди та тропічного клімату. Виробництво патронів калібру 6,8 мм розпочнеться на заводі Sig Sauer в Арканзасі, водночас буде створено додаткові лінії виробництва на заводі боєприпасів у Лейк-Сіті штату Міссурі.

Важливо

Випробування холодом: на Алясці тестують новітні кулемети XM250 від SIG Sauer (фото)

Раніше повідомлялося, що армія США у 2024 році планує озброїти деякі підрозділи кулеметами XM250, які розроблені компанією SIG Sauer під новий патрон 6,8x51 мм. Відомо, що на початку цього року нову зброю було поставлено солдатам 101-ї повітряно-десантної дивізії.