Випробування холодом: на Алясці тестують новітні кулемети XM250 від SIG Sauer (фото)

Під час тестування військові з'ясовували, як низькі температури впливають на функціональність і летальність зброї. Очікується, що до кінця року NGSW надійдуть на озброєння перших підрозділів.

Related video

Американські військовослужбовці на Алясці випробовують новітні зразки стрілецького озброєння нового покоління. Солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії США наприкінці цього року отримають гвинтівки XM7 і кулемет XM250, тож ці зразки проходять тестування в суворих умовах півночі. Про це повідомляє Army Times.

Згідно з армійським релізом, у лютому військовослужбовці провели випробування гвинтівки XM7 і кулемета XM250, які є частиною програми Next Generation Squad Weapon (NGSW), у випробувальному центрі "Холодні регіони" у Форт-Грілі, що на Алясці.

Військові з об'єднаного виконавчого офісу програми "Озброєння та боєприпаси" працювали з солдатами у випробувальному центрі, щоб оцінити характеристики зброї в екстремально холодну погоду. Зазначається, що зразки випробовували за -35 F (-37 градусів за Цельсієм).

"Екстремальний холод, звісно, може вплинути на функціональність зброї, але він також заважає солдату рухатися та бути мобільним. Чи зможе він або вона ефективно поводитися з елементами зброї в рукавичках? Ми вивчаємо всі аспекти того, як NGSW впливає на летальність і мобільність в екстремальних умовах", — пояснив майор Брендон Девіс.

Зброя нового покоління

У перспективі гвинтівка XM7 замінить карабін M4, а кулемет XM250 — відповідно M249 Squad Automatic Weapon. Обидва зразки використовують патрон 6.8 мм і призначені для сил ближнього бою, таких як піхота, сили спеціальних операцій, розвідники, сапери, медики тощо.

Важливо

Заміна легендарної Barrett: спецназ США можуть озброїти новими гвинтівками ELR-SR (фото)

Патрон проміжного калібру 6.8 мм є першим у своєму роді для американських військ і надає користувачам важчий боєприпас, здатний чинити разючий вплив на великих відстанях і пробивати перепони, що не під силу стандартному патрону калібру 5.56 мм, використовуваному в M4 та SAW.

Кулемет XM250 від Sig Sauer Фото: Відкриті джерела

Особливість нової зброї полягає у використанні системи управління вогнем XM157 — за допомогою комп'ютерної балістики вона зіставляє зброю та боєприпас із оптичним прицілом, підвищуючи точність ведення вогню. Тобто боєць прицілюється та здійснює постріл, а оптична система здійснює його автоматичне коригування.

У 2022 році армія обрала компанію Sig Sauer для створення цих двох видів зброї та виробництва патронів калібру 6.8 мм доти, доки служба не оновить завод армійських боєприпасів у Лейк-Сіті, оснастивши його виробничою лінією, призначеною виключно для 6.8 мм.

Зразки стрілецького озброєння Next Generation Squad Weapon — XM7 і XM250

Того ж року служба обрала компанію Vortex Optics / Sheltered Wings як постачальника систем управління вогнем XM157. Водночас вартість 10-річного контракту на постачання зброї становить 4,5 млрд доларів, а вартість системи управління вогнем XM157 — 2,7 млрд доларів.

Очікується, що після прийняття на озброєння XM7 і XM250 відмовляться від позначення "X". Водночас M4 та SAW залишаться основною стрілецькою зброєю для військ, які не беруть участі в ближньому бою.

Нагадаємо, американські військовослужбовці у Форт-Кемпбелл у грудні минулого року завершили випробування зброї NGSW калібру 6.8 мм. Бійці відзначили позитивну різницю нової системи в плані забійної потужності, а також переваги ведення вогню на дальній дистанції.