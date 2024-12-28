Когда тайное становится явным: как людям удавалось узнавать о секретных военных разработках

Наш современный мир полон самых разных тайн, которые тщательно скрываются от обычных людей под грифом "совершенно секретно". Однако время от времени такие разработки попадают в общественный доступ, открывая завесу тайны для всех желающих.

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По понятным причинам военные всего мира прилагают все усилия, чтобы сохранить в тайне свои последние инновации. Но эта секретность может вызвать сильное любопытство и спекуляции среди общественности. Время от времени военные секреты раскрываются, хотя зачастую и спустя много десятилетий после их изобретения. О самых секретных разработках вооружений, которые стали достояением общественности, пишет BBC Science Focus.

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Одним из примеров срывания грифа секретности является фогбэнк — секретный материал, используемый в производстве ядерных боеголовок. Его производство было настолько засекречено, что детали процесса были утеряны, поэтому, когда потребовалась новая партия материала для восстановления старых боеголовок, Национальное управление ядерной безопасности США было вынуждено потратить много времени и денег, чтобы заново открыть этот процесс. Эксперты по вооружениям считают, что это аэрогель, предназначенный для превращения в перегретую плазму при детонации на стадии деления, которая затем запускает финальную, термоядерную стадию детонации оружия.

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Впервые фогбэнк был произведен в Теннесси в период с 1975 по 1989 год. После того как была произведена последняя партия боеголовок, предприятие было деактивировано. Примерно 20 лет спустя, когда американские военные решили обновить свои старые ядерные боеголовки, чтобы продлить срок их службы, участники проекта осознали, что сохранилось очень мало записей о процессе производства. Хуже того, большинство сотрудников, обладавших опытом производства материала, либо ушли на пенсию, либо покинули агентство. После дорогостоящего процесса реинжиниринга материал был вновь изготовлен лишь в 2008 г. Неизвестно, используется ли фогбэнк в новых ядерных боеголовках сегодня.

В этом году общественность получила еще одну возможность заглянуть в военные секреты США, когда Пентагон опубликовал доклад, в котором рассматриваются случаи наблюдения НЛО, начиная с 1945 года. В докладе делается вывод, что большинство случаев наблюдения за такими объектами можно отнести к обычным явлениям с Земли — во многих случаях эти объекты на самом деле были засекреченной военной технологией.

Например, большое количество сообщений о наблюдениях НЛО в 1950-60-х годах было вызвано испытаниями передовых американских самолетов-шпионов и космической техники, таких как высотные аэростаты и истребители. В ряде секретных исследовательских проектов использовались самолеты в форме блюдца, например канадский истребитель-бомбардировщик VZ-9AV Avrocar, предназначенный для вертикального взлета и посадки. Впрочем, в докладе Пентагона были изучены архивы и секретные документы всех официальных правительственных расследований "Неопознанных аномальных явлений" и не найдено никаких доказательств существования внеземных технологий на Земле.

В настоящее время Министерство обороны США рассматривает возможность снижения уровня секретности информации о некоторых космических программах в надежде, что сведения об оборонном потенциале страны послужат сдерживающим фактором для ее противников. Необычным шагом стало обнародование Космическими силами США некоторых подробностей о возможностях спутника Silent Barker, который следит за спутниками и космическими аппаратами, вращающимися вокруг Земли, в преддверии его запуска в сентябре 2023 года.

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