"Не битая, не крашеная": на OLX выставили объявление о продаже ядерного оружия (фото)

На популярной онлайн-платформе OLX появилось объявление о якобы продаже ядерного оружия.

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Автор объявления о продаже ядерного оружия утверждает, что оно досталось ему в наследство от деда. Заявленная цена ракетного комплекса составляет два миллиона, однако валюта не указана.

"Не битая, не крашеная. Ждет, когда запустят на московитов. Самовывоз, продажа по техпаспорту", — говорится в описании к "товару".

Продавец указал следующее характеристики:

год выпуска — 1970;

Пробег — 2 000 км;

тип привода — полный;

топливо — дизель.

Объявление о продаже ядерного оружия Объявление о продаже ядерного оружия

Отметим, что в объявлении использовано фото РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Согласно "Википедии", это российский ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ "Тополь".

Напомним, ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие.

По словам банкира, к инициативе присоединилось более 127 тысяч человек, пожертвовав более 27 млн грн. Все средства он перечислил на закупку дронов.