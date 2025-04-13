"Не битая, не крашеная": на OLX выставили объявление о продаже ядерного оружия (фото)
На популярной онлайн-платформе OLX появилось объявление о якобы продаже ядерного оружия.
Автор объявления о продаже ядерного оружия утверждает, что оно досталось ему в наследство от деда. Заявленная цена ракетного комплекса составляет два миллиона, однако валюта не указана.
"Не битая, не крашеная. Ждет, когда запустят на московитов. Самовывоз, продажа по техпаспорту", — говорится в описании к "товару".
Продавец указал следующее характеристики:
- год выпуска — 1970;
- Пробег — 2 000 км;
- тип привода — полный;
- топливо — дизель.
Отметим, что в объявлении использовано фото РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Согласно "Википедии", это российский ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ "Тополь".
Напомним, ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие.
По словам банкира, к инициативе присоединилось более 127 тысяч человек, пожертвовав более 27 млн грн. Все средства он перечислил на закупку дронов.