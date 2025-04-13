"Не бита, не фарбована": на OLX виставили оголошення про продаж ядерної зброї (фото)

На популярній онлайн-платформі OLX з'явилося оголошення про нібито продаж ядерної зброї.

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Автор оголошення про продаж ядерної зброї стверджує, що вона дісталася йому у спадок від діда. Заявлена ціна ракетного комплексу становить два мільйони, проте валюта не вказана.

"Не бита, не фарбована. Чекає, коли запустять на московитів. Самовивіз, продаж за техпаспортом", — йдеться в описі до "товару".

Продавець вказав такі характеристики:

рік випуску — 1970;

Пробіг — 2 000 км;

тип приводу — повний;

паливо — дизель.

Оголошення про продаж ядерної зброї Оголошення про продаж ядерної зброї

Зазначимо, що в оголошенні використано фото РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Згідно з "Вікіпедією", це російський ракетний комплекс стратегічного призначення, розроблений наприкінці 1980-х — початку 1990-х років на базі комплексу РТ-2ПМ "Тополь".

Нагадаємо, раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив збір коштів на ядерну зброю.

За словами банкіра, до ініціативи долучилося понад 127 тисяч осіб, пожертвувавши понад 27 млн грн. Усі кошти він перерахував на закупівлю дронів.