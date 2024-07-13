Совершили прорыв в электронной авиации: ученые смогли увеличить жизнь батарей электрических самолетов

Долгое время электрическая авиация плелась позади традиционных средств наземного транспорта из-за малой емкости батарей. Однако теперь ученые совершили открытие, которое может поставить ее в один ряд с привычными нам средствами передвижения.

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Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и Мичиганского университета используют методы современной биологии для повышения эффективности батарей для электрических самолетов. Прибегнув к природе и эволюции и внедрив их в сложный мир технологий, авторы смогли совершить серьезный прорыв в индустрии летающего транспорта, пишет Interesting Engineering.

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Новый инновационный подход основан на изучении сложных клеточных взаимодействий для разработки более эффективных и долговечных батарей, что может открыть путь к безэмиссионному воздушному транспорту. В то время как батареи успешно питают дорожный транспорт, самолеты представляют собой уникальную проблему. Им требуется значительная мощность для взлета и посадки, а также постоянная энергия во время полета.

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Традиционные батареи с трудом справляются с этими двойными требованиями, как отмечает Янгмин Ко, постдокторский исследователь из Лаборатории Беркли и автор исследования, который подчеркивает недостаточное понимание сложных реакций внутри компонентов батареи. Многовековые усилия биологов по расшифровке функциональности клеток превратились во всестороннее исследование, известное как "омика", которое изучает геном, белки и метаболиты внутри клеток.

Теперь исследователи применяют этот омический подход к аккумуляторным технологиям, сосредоточившись на взаимодействии внутри литий-ионных батарей, которые доминируют на рынке, но не способны поддерживать дальние авиаперевозки. Исследование, опубликованное в журнале Joule, показало, что основная проблема литиевых батарей кроется в катоде, а не в аноде.

Экспериментируя с составами электролитов, команда обнаружила, что некоторые соли могут создавать защитное антикоррозийное покрытие на катоде, повышая его производительность. Этот прорыв позволил им разработать новую батарею, которая сохраняет необходимое соотношение мощности и энергии для электрических полетов значительно дольше, чем существующие модели.

Бретт Хелмс, штатный ученый Лаборатории Беркли, подчеркнул важность этой работы для таких секторов, как авиация, которые отстают в усилиях по электрификации. Следующей целью команды является создание батареи емкостью 100 кВт-ч, способной питать электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL), испытательные полеты которого запланированы на 2025 г.

Для дальнейшего совершенствования батареи исследователи продолжат использовать омическую методологию, чтобы лучше понять и оптимизировать взаимодействие между различными компонентами батареи. Цель этих исследований — расширить границы технологии батарей и способствовать более глубокой декарбонизации тяжелых транспортных секторов.

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