Человек-батарейка: ученые создали беспроводное подкожное зарядное устройство

Новая разработка позволит избежать опасных и сложных хирургических вмешательств, для повторной зарядки вживляемых медицинских устройств, потребляющих электричество.

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Китайские ученые разработали инновационное беспроводное зарядное устройство для подкожного использования, призванное улучшить биодеградируемые системы доставки лекарств. Эта разработка представляет собой прототип, который одновременно является биоразлагаемым и гибким, что отличает его от предыдущих аналогов, пишет BGR.

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Традиционные биоразлагаемые источники энергии были недостаточны для биомедицинских применений, не обладая необходимой мощностью. Однако в новом устройстве биоразлагаемость успешно сочетается с достаточной мощностью. По словам ученых, оно обладает высокой энергоемкостью и совместимостью с тканями человека: мягкость и гибкость позволяют ему повторять контуры органов и тканей.

Существенным преимуществом биоразлагаемого зарядного устройства является возможность снизить необходимость проведения дополнительных операций по замене или подзарядке аккумулятора, как это происходит в случае с небиоразлагаемыми вариантами. Устройство состоит из магниевой катушки и цепи, ведущей к модулю накопления энергии. В этом модуле, в отличие от традиционных батарей, использующих химические накопители энергии, для непосредственного накопления электрической энергии используются гибридные цинк-ионные суперконденсаторы.

Хотя данное изобретение открывает большие перспективы для будущего биомедицинских устройств, оно пока находится на ранней стадии разработки. Масштабирование его для более широкого применения в медицине по всему миру — задача, которую исследователи продолжают решать.

Помимо применения в медицине, технология может также революционизировать способы зарядки повседневных беспроводных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Переход к более устойчивым и эффективным решениям в области энергетики свидетельствует о широком спектре инновационных энергетических решений, находящихся в стадии изучения.

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