Людина-батарейка: вчені створили бездротовий підшкірний зарядний пристрій

Нова розробка дасть змогу уникнути небезпечних і складних хірургічних втручань, для повторного заряджання імплантованих медичних пристроїв, що споживають електрику.

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Китайські вчені розробили інноваційний бездротовий зарядний пристрій для підшкірного використання, покликаний поліпшити біодеградовані системи доставки ліків. Ця розробка являє собою прототип, який одночасно є біорозкладним і гнучким, що відрізняє його від попередніх аналогів, пише BGR.

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Традиційні біорозкладні джерела енергії були недостатніми для біомедичних застосувань, не маючи необхідної потужності. Однак у новому пристрої біорозкладність успішно поєднується з достатньою потужністю. За словами вчених, він має високу енергоємність і сумісність із тканинами людини: м'якість і гнучкість дають йому змогу повторювати контури органів і тканин.

Істотною перевагою біорозкладного зарядного пристрою є можливість знизити необхідність проведення додаткових операцій із заміни або підзарядки акумулятора, як це відбувається у випадку з небіорозкладними варіантами. Пристрій складається з магнієвої котушки і ланцюга, що веде до модуля накопичення енергії. У цьому модулі, на відміну від традиційних батарей, що використовують хімічні накопичувачі енергії, для безпосереднього накопичення електричної енергії використовуються гібридні цинк-іонні суперконденсатори.

Хоча цей винахід відкриває великі перспективи для майбутнього біомедичних пристроїв, він поки що перебуває на ранній стадії розробки. Масштабування його для ширшого застосування в медицині по всьому світу — завдання, яке дослідники продовжують вирішувати.

Крім застосування в медицині, технологія може також революціонізувати способи зарядки повсякденних бездротових пристроїв, як-от смартфони, планшети і ноутбуки. Перехід до більш стійких і ефективних рішень у сфері енергетики свідчить про широкий спектр інноваційних енергетичних рішень, що перебувають у стадії вивчення.

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