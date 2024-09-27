Зарядка звичайних батарейок: чи варто це робити та чим ризикують користувачі (відео)

Насправді перезарядити звичайні батарейки можна. Проте для цього варто дотримуватись техніки безпеки, адже можна зіткнутися із проблемою викиду електроліту.

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Звичайні батарейки часто виручають, якщо немає можливості використовувати акумулятори. Заряджати батарейки часто не варто, проте це можна зробити якщо розуміти їхню фізику та хімію, інформує Ukr.Media.

Враховуючи типову поведінку більшості людей, виробники зазвичай розміщують на батарейках чітке попередження про небезпеку спроб їх перезарядки. Це дійсно так. Якщо почати зарядку звичайної батарейки, а не акумулятора, то можливі наслідки. На безліч факторів впливає й конструкція.

Але насправді, заряджати звичайні батарейки все-таки можна. Правда потрібно дотримуватися акуратності. Електричний струм у батарейці — це результат протікання в ній хімічних реакцій. Коли батарейка віддає електричний струм, то катод поступово руйнується. Розряджена батарейка — це батарейка, катод якої зруйнувався і вже не може віддавати електричний заряд. На практиці — у 95% випадків це не так катод не руйнується повністю. Зазвичай він просто покривається оксидною плівкою. Оксидна плівка перешкоджає подальшій хімічній реакції.

Конструкція батарейки проста. У цинковий корпус, що є катодом (негативним електродом, — ред.) поміщено анод, виконаний з графіту. Простір між ними заповнений електролітом. Щойно зовнішнє коло замикається, починає відбуватися хімічна реакція і утворюється електричний струм. Катод, якраз і починає розвалюватися. У більшості випадків, він покривається щільною оксидною плівкою.

Але якщо пропустити через батарейку електричний струм з певними характеристиками, то оксидна плівка зруйнується і електричний струм знову почне вироблятися. Це близько 2-3 перезарядок. Виходить, що і звичайні батарейки можна перезаряджати.

Є ряд важливих факторів, як варто враховувати:

Розряджати батарейку для подальшої перезарядки можна лише до 1,1 В. Інакше відбуваються незворотні зміни в хімії катода і тут ніякий струм плівку не зруйнує. Процес зарядки повинен строго контролюватися, тому що якщо про батарейку забути або перезаряджати занадто багато разів, це небезпечно.

Раніше в історії перезарядка звичайних батарейок була річчю цілком буденною: деякі радіоприймачі мали вбудовану функцію зарядки. Крім цього навіть випускався спеціальний пристрій для перезарядки.

Якщо є потрібно постійно перезаряджати батарейки, то краще все-таки придбати акумулятори: це просто зручніше. Проте цікавий факт полягає в тому, що якщо потрібно екстрено повернути до життя звичайній не перезаряджуваній батарейці, то можна акуратно постукати по її корпусу і злегка деформувати його.

Так можна змінити хімію всередині елемента і пошкодите все той же оксидний шар на катоді. В результаті цих рухів батарейка зможе послужити ще якийсь час. Цей прийом частенько виручає в непередбачених ситуаціях.

Раніше ми писали про те, як атомну батарейку розміром із монету створено у США. Подібну батарейку раніше розробили в Китаї, але вона має розрядитися набагато раніше американської, якщо вірити вченим.