Зарядка обычных батареек: стоит ли это делать и чем рискуют пользователи (видео)

На самом деле перезарядить обычные батарейки можно. Однако для этого следует соблюдать технику безопасности, ведь можно столкнуться с проблемой выброса электролита.

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Обычные батарейки часто выручают, если нет возможности использовать аккумуляторы. Заряжать батарейки часто не стоит, однако это можно сделать если понимать их физику и химию, информирует Ukr.Media.

Учитывая типичное поведение большинства людей, производители обычно размещают на батарейках четкое предупреждение об опасности попыток их перезарядки. Это действительно так и есть. Если начать зарядку обычной батарейки, а не аккумулятора, то возможны последствия. На множество факторов влияет и конструкция.

Но на самом деле, заряжать обычные батарейки все-таки можно. Правда нужно соблюдать аккуратность. Электрический ток в батарейке — это результат протекания в ней химических реакций. Когда батарейка отдает электрический ток, то катод постепенно разрушается. Разряженная батарейка — это батарейка, катод которой разрушился и уже не может отдавать электрический заряд. На практике — в 95% случаев это не так катод не разрушается полностью. Обычно он просто покрывается оксидной пленкой. Оксидная пленка препятствует дальнейшей химической реакции.

Конструкция батарейки проста. В цинковый корпус, являющийся катодом (отрицательным электродом, — ред.) помещен анод, выполненный из графита. Пространство между ними заполнено электролитом. Как только внешняя цепь замыкается, начинает происходить химическая реакция и образуется электрический ток. Катод, как раз и начинает разваливаться. В большинстве случаев, он покрывается плотной оксидной пленкой.

Но если пропустить через батарейку электрический ток с определенными характеристиками, то оксидная пленка разрушится и электрический ток снова начнет вырабатываться. Это около 2-3 перезарядок. Получается, что и обычные батарейки можно перезаряжать.

Есть ряд важных факторов, как стоит учитывать:

Разряжать батарейку для последующей перезарядки можно лишь до 1,1 В. Иначе происходят необратимые изменения в химии катода и тут никакой ток пленку не разрушит. Процесс зарядки должен строго контролироваться, потому что если про батарейку забыть или перезаряжать слишком много раз, это опасно.

Ранее в истории перезарядка обычных батареек была вещью вполне обыденной: некоторые радиоприемники имели встроенную функцию зарядки. Кроме этого даже выпускалось специальное устройство для перезарядки.

Если есть нужно постоянно перезаряжать батарейки, то лучше все-таки приобрести аккумуляторы: это просто удобнее. Однако интересный факт заключается в том, что если нужно экстренно вернуть к жизни обычной не перезаряжаемой батарейке, то можно аккуратно постучать по ее корпусу и слегка деформировать его.

Так можно изменить химию внутри элемента и повредите все тот же оксидный слой на катоде. В результате этих движений батарейка сможет послужить еще какое-то время. Этот прием частенько выручает в непредвиденных ситуациях.

Ранее мы писали о том, как атомная батарейка размером с монету создана в США. Подобную батарейку ранее разработали в Китае, но она должна разрядиться гораздо раньше американской, если верить ученым.